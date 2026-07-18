200 millió eurós űrfejlesztésbe kezdett a belga hadsereg

A De Tijd és a L'Echo belga napilapnak adott nyilatkozatában Francken elmondta, a belga védelmi minisztérium több mint 200 millió eurót fektet az ország első védelmi célú, „több tucat műholdból” álló rendszerének kiépítésébe.

A műholdrendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelőképességet alacsony Föld körüli pályán, megerősítve Belgium stratégiai autonómiáját – magyarázta.

Francken elmondta a katonai műholdképek tekintetében Belgium jelenleg francia műholdakra támaszkodik. „Naponta néhány percre kérhetünk műholdképeket. A saját műholdrendszer célja, hogy a belga védelem folyamatosan hozzáférjen a szükséges képekhez” – fogalmazott a belga védelmi miniszter.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap beszámolójában azt írta: a műholdrendszer kiépítésével a belga védelmi tárca célja Belgium elemző képességeinek megerősítése a stratégiailag fontosnak ítélt régiókban, különösen Afrikában, ahol Belgium katonai személyzetet telepít és számos biztonsági válság alakulását figyeli.

A katonai képesség teljesen működőképes rendszere várhatóan 2030-ra lesz elérhető – tette hozzá a napilap.