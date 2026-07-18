A Tisza Párt elmondta, ki lenne jó köztársasági elnök

Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook-oldalán írt erről, miután Sulyok Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását.

A köztársasági elnök mandátuma így július 20-án 0 órától megszűnik, jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.

„A TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet” – fogalmazott posztjában a kormányfő.