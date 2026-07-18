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Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény-módosítást

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Vasárnaptól megszűnik a köztársasági elnök megbízatása.

Sulyok Tamás szombaton bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását, amelynek tartalma miatt a változás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. A Fidesz szerint Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, a párt közleményében egyebek mellett azt írták, hogy ezért Magyar Péter és a Tisza Párt viseli a felelősséget. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke külön is reagált a hírre. Azt írta a Facebookon:

„Ma ledőlt az utolsó gát.

Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!”

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor is reagált arra, hogy Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény-módosítást

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