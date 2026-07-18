Zaftos korrupciós botrány: eurómilliók, plasztikai műtétek, tengerparti villa – síszövetségi ügy Horvátországban

A márciusban indult vizsgálat során hat személyt gyanúsítottak meg – köztük Vedran Pavleket, az alpesisí-válogatott korábbi igazgatóját – összesen közel 30 millió euró elsikkasztásával. Az ügyészség közleménye szerint Pavlek legalább 1,9 millió eurót a cége tulajdonában álló tengerparti villa építésének finanszírozására fordított, míg a fennmaradó összeget több nő plasztikai műtétjeire, számos külföldi szállodai tartózkodásra, luxuscikkekre és készpénzfelvételekre költötték.

Azóta a szövetség korábbi vezetője Kazahsztánba távozott, ahol minden erejével küzd a kiadatása ellen.

Sajtóhírek szerint más sportági szövetségek ügyében is vizsgálatok indultak. A sportminisztérium ígéretet tett a finanszírozási források szigorúbb ellenőrzésére. Valamennyi horvát sportszövetség többek között a nemzeti olimpiai bizottság által elosztott állami támogatásokból működik, elsősorban.

A korrupciós botrány hatására - ahogy több sportági vezető jelezte - egyre nehezebb szponzorokat találni, és a általában a sport irányában alaposan megingott a közbizalom.

A Horvát Olimpiai Bizottság régóta hivatalban lévő elnöke, Zlatko Mateša május közepén lemondott, elmondása szerint azért, hogy teret engedjen az "átláthatóságot célzó" vizsgálatoknak.