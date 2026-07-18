ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 18. szombat Frigyes
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Euró bankjegyek, pénz.
Nyitókép: Pixabay

Zaftos korrupciós botrány: eurómilliók, plasztikai műtétek, tengerparti villa – síszövetségi ügy Horvátországban

Infostart / MTI

Elsikkasztott eurómilliók, plasztikai műtétek és tengerparti villa is szerepel abban a korrupciós jelentésben, amely alapjaiban rázta meg a Horvát Síszövetséget, illetve a horvát sportot.

A márciusban indult vizsgálat során hat személyt gyanúsítottak meg – köztük Vedran Pavleket, az alpesisí-válogatott korábbi igazgatóját – összesen közel 30 millió euró elsikkasztásával. Az ügyészség közleménye szerint Pavlek legalább 1,9 millió eurót a cége tulajdonában álló tengerparti villa építésének finanszírozására fordított, míg a fennmaradó összeget több nő plasztikai műtétjeire, számos külföldi szállodai tartózkodásra, luxuscikkekre és készpénzfelvételekre költötték.

Azóta a szövetség korábbi vezetője Kazahsztánba távozott, ahol minden erejével küzd a kiadatása ellen.

Sajtóhírek szerint más sportági szövetségek ügyében is vizsgálatok indultak. A sportminisztérium ígéretet tett a finanszírozási források szigorúbb ellenőrzésére. Valamennyi horvát sportszövetség többek között a nemzeti olimpiai bizottság által elosztott állami támogatásokból működik, elsősorban.

A korrupciós botrány hatására - ahogy több sportági vezető jelezte - egyre nehezebb szponzorokat találni, és a általában a sport irányában alaposan megingott a közbizalom.

A Horvát Olimpiai Bizottság régóta hivatalban lévő elnöke, Zlatko Mateša május közepén lemondott, elmondása szerint azért, hogy teret engedjen az "átláthatóságot célzó" vizsgálatoknak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Zaftos korrupciós botrány: eurómilliók, plasztikai műtétek, tengerparti villa – síszövetségi ügy Horvátországban

horvátország

korrupció

síszövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Adóváltozások: itt vannak a részletek

Adóváltozások: itt vannak a részletek

Kármán András közösségi oldalán osztott meg információkat az adóváltozásokról.
 

Eltöröl a kormány öt adónemet

Óriási az érdeklődés a KRESZ-konzultáció iránt

Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról

Nemzetbiztonság, közmédia, várólista-csökkentés, oktatási stratégia, ménesbirtok – új kormányzati kinevezések, mutatjuk a névsort

Leállítja a kormány a honlapprogramot

Lannert Judit miniszter határidőt szabott: bejelentést tett az egyetemi kekvákról

Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül

Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő

Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő

Az elmúlt órákban több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését és a képviselői ciklusok korlátozását javasolja, miközben kiderült, hogy a Fidesz és a KDNP közel 1,7 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Eközben Kármán András pénzügyminiszter magyarázata szerint a parlament elé került átfogó adócsomag az adórendszer egyszerűsítését, az uniós szabályokhoz való igazodást és a befagyasztott uniós források felszabadítását célozza. Ma jár le az az öt nap, amelyet Magyar Péter a 17. alkotmánymódosítás elfogadására adott Sulyok Tamásnak. A javaslat a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is tartalmazza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bejelentette a MÁV: újraindul a közlekedés ezen a forgalmas vonalon - rengeteg utas várt már erre

Bejelentette a MÁV: újraindul a közlekedés ezen a forgalmas vonalon - rengeteg utas várt már erre

A menetrendet a helyi civil szervezetekkel egyeztetve, a térség utazási igényeihez igazítva alakították ki.

BBC
Business Sport Travel Science
US strikes hit Iran for seventh consecutive night

US strikes hit Iran for seventh consecutive night

Iran has retaliated against US allies in the region, with Kuwait reporting that a power and water plant had been hit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 18. 08:55
Egykori gyarmatbirodalmak háborúja a vb-bronzmeccsen – sport a tévében
2026. július 17. 22:13
Kemény Dénes: Argentína a vb-n a macska, amelynek hét élete van
×
×