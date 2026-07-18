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Nyitókép: Unsplash

Először végeztek el egy műtétet teljes egészében robotok – videó

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A Unitree sima, nem orvosi célú robotjai ráadásul rögtön nem is egy, hanem két műtétet is lezavartak. Ez azt mutatja, hogy megállják a helyüket a jóval drágább, kifejezetten erre a célra készült társaikkal szemben is.

Jelentős előrelépést hozhat az orvoslás terén az a két beavatkozás, amelyeket nemrégiben az Egyesült Államokban hajtottak végre sebészek által távolról irányított humanoid robotokkal – írja a Nature magazin híradása nyomán a hvg.hu.

A távirányított humanoid robotok két, minimálisan invazív műtétet hajtottak végre élő sertések epehólyagjának eltávolításával egy preklinikai vizsgálat során – méghozzá sikerrel.

Az első beavatkozás során egy humanoid sebészrobot és egy asszisztensként mellette álló emberi orvos közösen távolította el az állat epehólyagját. A másodikban két, egymás mellett dolgozó, távirányított humanoid robot végezte el ugyanezt a beavatkozást.

A teljes képhez hozzá tartozik, hogy mindkét esetben emberi sebészek irányították a robotokat távolról, mesterséges intelligencia bevonása nélkül.

Valójában a műtétek különlegességét az adja, hogy az alkalmazott robotok nem céleszközök, tehát nem sebészeti robotok voltak, hanem általános célú, humanoid gépek, amelyeket elég volt néhány adapterrel átalakítani az operációhoz:

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