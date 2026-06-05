Eltörölhetik az addigi sebességhatárokat a sztrádákon

Az elképzelés szerint a megengedett sebességet nem előre meghatározott szabályok, hanem valós idejű adatelemzés alapján állapítanák meg. Kedvező időjárási és forgalmi viszonyok között a sebességhatár emelkedhetne, míg rosszabb körülmények esetén automatikusan csökkenne, növelve a közlekedés biztonságát.

A technológiát több európai országban már alkalmazzák, és Spanyolországban, a katalóniai AP–7 autópálya egy 150 kilométeres szakaszán is tesztelik. A rendszer szenzorok, kamerák és meteorológiai állomások adatai alapján működik, és ideális körülmények között akár 150 km/órás sebességet is engedélyezhet a jelenlegi 120 km/órás korlát helyett. Az aktuális sebességhatárokat elektronikus kijelzőkön közlik az autósokkal – számolt be az autoszektor.hu.

A fejlesztés célja a balesetek számának csökkentése, a forgalom egyenletesebbé tétele és a torlódások mérséklése. Ugyanakkor a rendszer bevezetése jelentős infrastrukturális beruházásokat és szemléletváltást igényel, ezért kérdéses, hogy a gyakran túlterhelt és építkezésekkel tarkított autópályák mennyire tudnák hatékonyan kihasználni ezt a technológiát – olvasható.