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Egy autó műszerfala.
Nyitókép: Unsplash.com

Eltörölhetik az addigi sebességhatárokat a sztrádákon

Infostart

A közlekedésben egyre nagyobb szerepet kaphat a mesterséges intelligencia, amely a hagyományos, fix sebességkorlátozásokat dinamikus rendszerrel válthatja fel. Ennek persze megvannak a feltételei és bökkenői egyaránt.

Az elképzelés szerint a megengedett sebességet nem előre meghatározott szabályok, hanem valós idejű adatelemzés alapján állapítanák meg. Kedvező időjárási és forgalmi viszonyok között a sebességhatár emelkedhetne, míg rosszabb körülmények esetén automatikusan csökkenne, növelve a közlekedés biztonságát.

A technológiát több európai országban már alkalmazzák, és Spanyolországban, a katalóniai AP–7 autópálya egy 150 kilométeres szakaszán is tesztelik. A rendszer szenzorok, kamerák és meteorológiai állomások adatai alapján működik, és ideális körülmények között akár 150 km/órás sebességet is engedélyezhet a jelenlegi 120 km/órás korlát helyett. Az aktuális sebességhatárokat elektronikus kijelzőkön közlik az autósokkal – számolt be az autoszektor.hu.

A fejlesztés célja a balesetek számának csökkentése, a forgalom egyenletesebbé tétele és a torlódások mérséklése. Ugyanakkor a rendszer bevezetése jelentős infrastrukturális beruházásokat és szemléletváltást igényel, ezért kérdéses, hogy a gyakran túlterhelt és építkezésekkel tarkított autópályák mennyire tudnák hatékonyan kihasználni ezt a technológiát – olvasható.

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Nagyot ment csütörtökön a Dow Jones

Nagyot ment csütörtökön a Dow Jones

Vegyes mozgásokat lehet ma látni a nemzetközi piacokon, Európában a nap első fele iránykereséssel telt, majd délutánra enyhe emelkedés alakult ki, miután az olajár érdemben csökkent azt követően, hogy Izrael és Libanon megegyezett a tűzszünet megújításáról, ez pedig az iráni békereményeket is felélesztette. Nyomást helyez ugyanakkor a tőzsdékre, hogy az elmúlt hónapok sztárjainak számító technológiai és chipgyártó vállalatok részvényeiben profitrealizálás indult meg, amit néhány nagyobb vállalat frissen megjelent gyorsjelentése is fokozott. Ez utóbbi ugyanakkor inkább az amerikai tőzsdéken látszik jelenleg, ott a Nasdaq alulteljesítő. A jó európai hangulathoz képest a magyar tőzsde alulteljesítő volt ma, a BUX index végül 0,8 százalékos mínuszban zárt, a blue chipek pedig kivétel nélkül estek. Az amerikai tőzsdéken változott a hangualt: a Dow Jones markáns pluszban zárt, az S&P 500 is emelkedett, a Nasdaq gyakorlatilag nullában zárt.

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