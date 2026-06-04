Három nagykövetet is visszahívott a Tisza-kormány

A Tisza-kormány visszahívta a varsói és a szófiai magyar nagykövetet, valamint felmentette a helsinki nagykövetet is – írja az Index a Magyar Közlöny szerdai számában megjelent határozatok alapján.

A hivatalos lapban csak szerdán jelent meg Íjgyártó István varsói nagykövet felmentése, de őt Orbán Anita külügyminiszter már a lengyelországi látogatása előtt hazarendelte. Ezt azzal indokolta a tárcavezető, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok új időszak előtt állnak, egy új korszak pedig új megközelítést kíván.

Ugyanezzel a megfogalmazással és szintén a külügyminiszter javaslatára mentette fel az államfő Boros Miklós szófiai nagykövetet, aki 2023 óta töltötte be a tisztséget. Külügyi és diplomáciai karrierje 1986-ban kezdődött, korábban volt EBESZ-nagykövet Bécsben, vezette a pozsonyi és a prágai magyar külképviseletet és Sólyom László államfő külpolitikai tanácsadójaként is tevékenykedett.

A harmadik felmentés formalitásnak, illetve megerősítésnek tekinthető. Szijjártó Péter volt külügyminiszter már tavaly decemberben aláírta a Breuer Klára helsinki nagykövet felmentését tartalmazó javaslatot. Ő a Tisza-kormányban folytatja, a Külügyminisztérium államtitkára lett, a bilaterális kapcsolatokért lesz felelős. Breuer Klára 1991 óta diplomata, finnországi megbízatása előtt volt lisszaboni nagykövet, washingtoni sajtóattasé, valamint Martonyi János egykori miniszter kabinetfőnöke is.

Mindhárom nagykövet felmentése „érdemei elismerésével” történt.