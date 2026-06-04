ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.32
usd:
306.05
bux:
0
2026. június 4. csütörtök Bulcsú
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Három nagykövetet is visszahívott a Tisza-kormány

Infostart

Egyikük, az eddigi helsinki nagykövet azonban kormányzati pozíciót kapott, a Külügyminisztérium államtitkáraként folytatja.

A Tisza-kormány visszahívta a varsói és a szófiai magyar nagykövetet, valamint felmentette a helsinki nagykövetet is – írja az Index a Magyar Közlöny szerdai számában megjelent határozatok alapján.

A hivatalos lapban csak szerdán jelent meg Íjgyártó István varsói nagykövet felmentése, de őt Orbán Anita külügyminiszter már a lengyelországi látogatása előtt hazarendelte. Ezt azzal indokolta a tárcavezető, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok új időszak előtt állnak, egy új korszak pedig új megközelítést kíván.

Ugyanezzel a megfogalmazással és szintén a külügyminiszter javaslatára mentette fel az államfő Boros Miklós szófiai nagykövetet, aki 2023 óta töltötte be a tisztséget. Külügyi és diplomáciai karrierje 1986-ban kezdődött, korábban volt EBESZ-nagykövet Bécsben, vezette a pozsonyi és a prágai magyar külképviseletet és Sólyom László államfő külpolitikai tanácsadójaként is tevékenykedett.

A harmadik felmentés formalitásnak, illetve megerősítésnek tekinthető. Szijjártó Péter volt külügyminiszter már tavaly decemberben aláírta a Breuer Klára helsinki nagykövet felmentését tartalmazó javaslatot. Ő a Tisza-kormányban folytatja, a Külügyminisztérium államtitkára lett, a bilaterális kapcsolatokért lesz felelős. Breuer Klára 1991 óta diplomata, finnországi megbízatása előtt volt lisszaboni nagykövet, washingtoni sajtóattasé, valamint Martonyi János egykori miniszter kabinetfőnöke is.

Mindhárom nagykövet felmentése „érdemei elismerésével” történt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Három nagykövetet is visszahívott a Tisza-kormány

felmentés

nagykövet

íjgyártó istván

boros miklós

breuer klára

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.04. csütörtök, 18:00
Pach Gábor
a Balatoni Kör elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dnyiprót támadta Oroszország, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Dnyiprót támadta Oroszország, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Tegnap Oroszország több csapást mért Ukrajna Dnyiprói járására, nyolc embert megsebesítve és tüzet okozva egy kiskereskedelmi lánc raktárépületeiben. Dnyipropetrovszk megye katonai vezetője közölte, heten közülük kórházban vannak, három sérült állapota súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben kijelentette, a nagy horderejű orosz támadásokra Ukrajna "jogosan" felel mélységi légicsapásokkal Oroszország területén belül, és Kijev szándékában áll növelni az ilyesféle válaszok mértékét. "Kizárólag olajfinomítók ellen intézünk támadást, vagy legitim katonai célpontok ellen" - tette hozzá az ukrán elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 4.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 4.)

A Pénzcentrum 2026. június 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

The countries reject "any attempt, by any state or non-state actor, to hold Lebanon's future hostage", the US State Department says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 4. 06:36
Június 4-e a nemzeti összetartozás napja
2026. június 4. 06:24
Tíz balatoni strandon lesznek ott a vöröskeresztesek – részletek
×
×