ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik a John F. Kennedy Elõadómûvészeti Emlékközpont díjainak 48. átadása alkalmából tartott ünnepségen Washingtonban 2025. december 7-én. A Kennedy Központ díjait az amerikai kultúra gazdagításában kimagasló teljesítményt nyújtó mûvészeknek ítélik oda.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump nevének eltávolítását írta elő egy bíró

Infostart / MTI

Egy szövetségi bíró pénteki döntése szerint törvényellenesen nevezték át Trump-Kennedy Központra az 1971-ben Kennedy Központ néven megnyílt washingtoni előadóművészeti központot.

Christopher Cooper bíró határozatában arra utasította az intézmény üzemeltetőit, hogy távolítsák el a Potomac folyó partján álló épületről a jelenlegi elnök nevét, és minden hivatalos kiadványban is csak az eredeti név használható.

A bíró szerint a törvényhozás által elfogadott szövetségi forrásokból fenntartott és működtetett létesítmény igazgatótanácsa – amelynek elnöke Donald Trump – túllépett az alapítóiratban meghatározott hatáskörén, amikor 2025-ben egyoldalúan döntött a névváltoztatásról.

A határozat alapján a nevet érintő döntést csak a Kongresszus hozhat.

A bírói szerint az sem elfogadható, hogy a Kennedy Központot idén nyáron felújítás miatt két év időtartamra teljesen bezárják.

Donald Trump internetes közösségi oldalán reagált a bírói döntésre és azt írta, utasítást adott az adminisztrációnak arra, hogy intézkedjen a kulturális intézmény felügyeleti jogának átadásáról a Kongresszusnak.

Az elnök egyben élesen bírálta a Christopher Cooper bíró döntését, amit szégyennek nevezett.

Hozzátette, hogy az épület elhanyagolt állapota tette volna indokolttá a felújítás idejére a teljes bezárást.

Az eredeti tervek szerint a Kennedy Center július 4-e a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója után zárták volna be a nagyszabású gépészeti és szerkezeti felújítás idejére.

Az intézmény 1971. szeptember 8-án nyitott meg John F. Kennedy Központ az Előadóművészetért (John F. Kennedy Center for the Performing Arts) néven. Az alapításról az 1958-as Nemzeti Kulturális Központ törvény rendelkezett, aminek egyik elkötelezett támogatója volt John Fitzgerald Kennedy, aki szorgalmazta, hogy a fővárosban jöjjön létre egy országos jelentőségű kulturális intézmény.

A hatalmas épület három egymástól független teljes méretű előadótérnek ad otthon így, egy koncertteremnek, egy operaszínháznak, valamint egy hagyományos színházteremnek. Ezek mellett további kisebb termek, és kiállítóterek is működnek a központban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump nevének eltávolítását írta elő egy bíró

egyesült államok

donald trump

kennedy központ

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

Egyelőre nem emelik a taxis tarifákat Budapesten, nincs egyezség a közgyűlésben

Egységes pontokon az összes megosztott biciklit és rollert használni lehet majd Budapesten

Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A BKK felkészülten várja a szombati Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a ferihegyi reptérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Budapesti BL-döntő: Arteta szerint az Arsenal megtanulta a leckét a PSG ellen

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen kocsival

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor a BL-döntőn

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mit szól a forint a fontos brüsszeli alkuhoz?

Mit szól a forint a fontos brüsszeli alkuhoz?

Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. 4 éves csúcs közelébe erősödött a forint árfolyama. A pénteki kereskedés meghatározó eseménye a brüsszeli sajtótájékoztató, ahol eldőlt: 16,4 milliárd eurót kap Magyarország az Európai Uniótól. A forint a délutáni órákban oldalazott, most azonban megindult az erősödés és már 354 alatt az árfolyam.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva forgalomkorlátozás indul hétfőn Budapesten: itt kell lezárásokra számítani

Durva forgalomkorlátozás indul hétfőn Budapesten: itt kell lezárásokra számítani

A Gyömrői út belső sávját végzett munkálatok miatt zárják le, de az ígéret szerint gyorsan végeznek is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 22:13
Autókat sodort el a busz a sztrádán, öten meghaltak Amerikában
2026. május 29. 21:51
Saolin-templom: 14 milliárdot sikkasztott el a volt apát
×
×