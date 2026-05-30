Nyitókép: Facebook/Technológiai és Ipari Minisztérium

Rengeteg autósnak kell most rendszámot cserélnie

Újabb mérföldkövekhez érkeztünk az új rendszámok kiosztása ügyében. Egyrészt kifutottak az AO kezdetű rendszámok, és itt az AU-széria, másrészt a plug-in hibrid autókról november végéig kötelezően le kell kerülniük a zöld rendszámoknak.

Az új rendszámok története 2022 júliusban indult, amikor a korábbi három betűs és három számos formátumot felváltották a négy betűből és három számból álló azonosítók.

Az új szisztéma az AA-sorozattal indult, amelyet 2023 tavaszán az AE-, 2024 elején az AI-, majd 2025 februárjában az AO-széria követett.

Mostanra az AO-s táblák korszaka is lezárult, és megérkezett az AU-széria is

Az első két betű nagyjából évente változik a forgalomba helyezések ütemétől függően, a váltás teljesen menetrendszerű és várhatóan újabb két év múlva újabb módosításra számíthatunk.

A következő hónapokban az AU-s rendszámok terjedése jelentősen felgyorsulhat. Ennek egyik fő oka egy közelgő jogszabályi határidő:

a plug-in hibrid autókról november végéig kötelezően le kell kerülniük a zöld rendszámoknak.


Ez a változás Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is minden hibrid tulajdonost érint, akiknek a rendszámtábla csere során a legfrissebb betűkombinációkat fogják kiadni a kormányablakokban.

A jogszabályok lehetőséget adnak rá, hogy a tulajdonosok külön eljárásban megtartsák a jelenlegi betű- és számkombinációjukat, ha nem szeretnének megválni a megszokott jelzéstől – de ez költséggel és ügyintézéssel jár.

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

