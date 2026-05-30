Épp a BL-döntő alatt csap le a vihar Budapestre? – Mutatjuk!

Egyre változatosabb az időjárás, egy melegfront után hidegfront jön, szombaton már tényleg lesz csapadék is, az esős időjárási jelleg pedig maradni látszik a jövő héten is, ez derül ki a HungaroMet videós előrejelzéséből.

Éjszaka még nem volt változás, gyengén felhős volt az ég, 6-15 fok közötti volt a minimum-hőmérséklet. Hajnaltól azonban felhőzetnövekedés kezdődött, és a déli óráktól gomolyosodik a felhőzet, délután pedig északnyugat felől már csapadék is jön, délkelet felé vonulnak az esőfelhők.

26-28 fok lesz a csúcs, de a felhősebb északkeleti tájakon ennél kicsit hűvösebb lesz.

A zivatar valószínűsége az ország északi felében nagyobb, délen kisebb.

Aki szabadban nézné a BL-döntőt, kövesse a radartérképeket és a veszélyjelzést.

A következő napokban a hőmérsékletek nem változnak, 25-30 fok közt lesz a csúcs, nem lesz kánikula, de azért néha jöhetnek esők, nagyon szomjazzák is a földek.