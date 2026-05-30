Magyar Péter: minden területen meg fog változni Magyarország élete

„Óriási öröm és boldogság: történelmi napon történelmi siker” – fogalmazott videójában Magyar Péter.

Mint mondta: 6000 milliárd forintos uniós forrást szabadított fel az Európai Bizottság.

„Ez volt az egyik legfőbb vállalásunk, magam sem gondoltam, hogy az új kormány megalakulása után kevesebb mint három héttel ezt teljesíteni tudjuk” – mondta.

Magyar péter szerint minden területen meg fogja változtatni Magyarország életét ez az összeg.

„Óriási fejlesztések várhatóak a közlekedésben, egészségügyben, szociális területen, környezetvédelemben. Vízügyi beruházásokat is végrehajtunk majd, beindítjuk a magyar gazdaságot, segítjük a kis- és közepes vállalkozásokat, az energiahatékonyság területén is előre tudunk lépni: olcsóbban fognak energiához jutni a magyar vállalatok és a lakosság is” – sorolta.

A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek ennek az eredménynek az elérésében.

Hangsúlyozta: egyetlen ára volt mindennek, a korrupció megszüntetése.