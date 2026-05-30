2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) Magyar Péter miniszterelnököt fogadja a bizottság brüsszeli székházában 2026. május 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Magyar Péter: minden területen meg fog változni Magyarország élete

ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök üzent: értékelte a pénteken kötött megállapodást, amelynek következtében 6000 milliárd forintnak megfelelő összeghez jut Magyarország.

„Óriási öröm és boldogság: történelmi napon történelmi siker” – fogalmazott videójában Magyar Péter.

Mint mondta: 6000 milliárd forintos uniós forrást szabadított fel az Európai Bizottság.

„Ez volt az egyik legfőbb vállalásunk, magam sem gondoltam, hogy az új kormány megalakulása után kevesebb mint három héttel ezt teljesíteni tudjuk” – mondta.

Magyar péter szerint minden területen meg fogja változtatni Magyarország életét ez az összeg.

„Óriási fejlesztések várhatóak a közlekedésben, egészségügyben, szociális területen, környezetvédelemben. Vízügyi beruházásokat is végrehajtunk majd, beindítjuk a magyar gazdaságot, segítjük a kis- és közepes vállalkozásokat, az energiahatékonyság területén is előre tudunk lépni: olcsóbban fognak energiához jutni a magyar vállalatok és a lakosság is” – sorolta.

A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek ennek az eredménynek az elérésében.

Hangsúlyozta: egyetlen ára volt mindennek, a korrupció megszüntetése.

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A BKK felkészülten várja a szombati Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a ferihegyi reptérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Mit szól a forint a fontos brüsszeli alkuhoz?

Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. 4 éves csúcs közelébe erősödött a forint árfolyama. A pénteki kereskedés meghatározó eseménye a brüsszeli sajtótájékoztató, ahol eldőlt: 16,4 milliárd eurót kap Magyarország az Európai Uniótól. A forint a délutáni órákban oldalazott, most azonban megindult az erősödés és már 354 alatt az árfolyam.

Durva forgalomkorlátozás indul hétfőn Budapesten: itt kell lezárásokra számítani

A Gyömrői út belső sávját végzett munkálatok miatt zárják le, de az ígéret szerint gyorsan végeznek is.

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

