Parkolóhelyeket festettek az országos bicikliút sávjára, vita indult Szentendrén

„Lekopott a bringasáv? Semmi gond! Fessünk a helyére parkolót – az EuroVelo 6 nyomvonalán” – írja Facebook-posztjában a Magyar Kerékpárosklub, hozzátéve: az elmúlt napokban számos lakossági és tagsági jelzést kaptak a szentendrei Ady Endre úton végrehajtott forgalomtechnikai változtatások miatt:
az eddigi kerékpársáv helyére gépjármű-parkolóhelyeket festettek fel. Az Ady Endre út érintett szakasza nem egy elszigetelt mellékutca, hanem egy kiemelt jelentőségű hálózati elem
– írják, hozzátéve: a sáv kettős funkciót lát el,
- egyrészt a szentendreiek és az agglomerációban élők mindennapi munkahelyi és iskolai ingázását (a hivatásforgalmat) szolgálja ki,
- másrészt a hazai kerékpáros turizmus legforgalmasabb tengelye.
A szervezet hivatalos levélben fordult az önkormányzathoz.