Parkolóhelyeket festettek az országos bicikliút sávjára, vita indult Szentendrén

Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. 4 éves csúcs közelébe erősödött a forint árfolyama. A pénteki kereskedés meghatározó eseménye a brüsszeli sajtótájékoztató, ahol eldőlt: 16,4 milliárd eurót kap Magyarország az Európai Uniótól. A forint a délutáni órákban oldalazott, most azonban megindult az erősödés és már 354 alatt az árfolyam.