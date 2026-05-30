ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hajók a balatonfüredi Kékszalag Port kikötõben 2026. május 8-án. Ezen a napon itt rendezték a Balatoni Turizmus Szövetség és a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai támogatásával a XIII. Balaton Fagyija 2026 versenyt. Idén 38 fagylaltot neveztek a versenyre, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhetõ Magyarországon.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Balaton: tragikus a helyzet, az államnak lépnie kéne

Infostart / MTI

A Balaton jövője nem kizárólag a vízparton dől el, a jelenlegi szabályozási környezet lehetővé tesz újabb beépítéseket, miközben a már meglévő beépítettség csökkentése lenne a cél – fogalmaznak a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) vezető kutatói az intézmény honlapján megjelent szakmai állásfoglalásban.

A Vasas Gábor főigazgató, kutatóprofesszor és Tóth Viktor tudományos főmunkatárs által jegyzett állásfoglalás felhívja a figyelmet, hogy a tó jövője, ökológiai stabilitása függ olyan természetes vagy természetközeli állapotban fennmaradt területektől is, amelyek sok esetben nem állnak országos vagy helyi védelem alatt, mégis kulcsszerepet töltenek be a Balaton működésében.

Az elmúlt mintegy 150 évben a Balaton közvetlen környezetében lévő vizes élőhelyek területe 60 százalékkal csökkent – mutatnak rá a kutatók, részletesen kifejtve, miért kulcsfontosságú a megmaradt „foltok” megőrzése.

Felidézték, az urbanizációs beépítettség természetes élőhelyekre gyakorolt negatív hatásaira számos példa van a tudományos irodalomban, melyek közül a BLKI kutatói többet már tapasztaltak a Balatonban. Példaként említették a nádasterületek zsugorodását és feldarabolódását,a parti élőhelyek homogenizálódását, az algavirágzások és eutrofizációs anomáliák erősödését, az invazív fajok megjelenését, a természetes szűrő- és pufferterületek elvesztését, a helyi oxigénhiányos állapotok kialakulását zárt kikötőkben, valamint a tó ökológiai ellenállóképességének csökkenését.

A Balaton védelmét szolgáló, tavaly életbelépett új szabályozás, a BATÉK (Balaton Vízparti Területeinek Területfelhasználási Követelményei), illetve a jelenlegi szabályozási környezet elégtelenségére is felhívják a figyelmet. Mint írják, az új szabályozásban „...lehetőséget teremthetnek olyan természetes vagy természetközeli állapotú területek beépítésére is, amelyek hosszú távon a Balaton ökológiai működésének stabilitását biztosíthatják”.

Kiemelik, hogy nem csak az újabb beépítek megakadályozása a cél, hanem hogy

„az állami szabályozás egyes kritikus területeken kifejezetten a már meglévő beépítettség csökkentését, a természetes állapotok helyreállítását, a rekultivációt célozza meg”.

A természetes és természetközeli élőhelyek elvesztése nem csupán tájképi vagy természetvédelmi kérdés, hanem a tó ellenállóképességét, vízminőségét és hosszú távú fenntarthatóságát is érintő jelenség - mutatnak rá a kutatók.

Hangsúlyozzák, hogy a Balaton térségében minden jelentősebb területhasználati vagy beépítési döntés esetében kiemelten szükséges a kumulatív ökológiai hatások vizsgálata, a természetes élőhely-kapcsolatok megőrzése, a vizes élőhelyek és berkek ökológiai szerepének figyelembevétele, valamint a hosszú távú klímaadaptációs szempontok érvényesítése.

Mindez a térségében élők és az idelátogatók egészséges környezethez való jogát is érinti – jegyzik meg.

Hozzáteszik, a Balaton jövője közös ügy, a jelenlegi döntések évtizedekre meghatározhatják a tó ökológiai állapotát.

Kitérnek arra is, hogy a civilek, helyi közösségek, szakmai szervezetek törvényes és szakmailag megalapozott fellépése kulcsszerepet játszhat balatoni területek megőrzésében.

„A természetes élőhelyek megőrzése nem a fejlődés akadálya, hanem a Balaton hosszú távú fenntarthatóságának egyik legfontosabb feltétele” – hangsúlyozták az állásfoglalásban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Balaton: tragikus a helyzet, az államnak lépnie kéne

balaton

jövő

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

Egyelőre nem emelik a taxis tarifákat Budapesten, nincs egyezség a közgyűlésben

Egységes pontokon az összes megosztott biciklit és rollert használni lehet majd Budapesten

Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A BKK felkészülten várja a szombati Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a ferihegyi reptérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Budapesti BL-döntő: Arteta szerint az Arsenal megtanulta a leckét a PSG ellen

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen kocsival

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor a BL-döntőn

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter elérte, amihez Orbán Viktornak négy év is kevés volt – ezért kapunk 6000 milliárd forintot

Magyar Péter elérte, amihez Orbán Viktornak négy év is kevés volt – ezért kapunk 6000 milliárd forintot

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök pénteken olyan politikai megállapodást jelentett be, amely összesen 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását teszi lehetővé a helyreállítási alap és a kohéziós támogatások keretében. A megállapodás részeként Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, megerősíti az Integritás Hatóságot, felülvizsgálja a közbeszerzési szabályokat, és fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszert. A kifizetések azonban továbbra sem automatikusak: a vállalt reformokat jogszabályokkal és intézményi garanciákkal kell végrehajtani, Brüsszel pedig mérföldkövek teljesítéséhez köti a jóváhagyást. Bemutatjuk, hol akadt el az Orbán-kormány, mikor érkezhetnek meg az új EU-pénzek, és miért érezhetik a megállapodás első pozitív hatását már néhány hónapon belül az egyetemisták.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak

Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak

Koczka Gergely biztosítási specialista szerint külföldön sokkal kiforrottabb a sportbiztosítási piac az itthoninál, de ennek régre visszanyúló kulturális hiányosságai vannak. Interjú.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
No deal announced after Trump meeting to make 'final determination' on Iran

No deal announced after Trump meeting to make 'final determination' on Iran

The US president met his advisers, after officials confirmed the US and Iran had agreed a framework of a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 30. 06:45
Rengeteg autósnak kell most rendszámot cserélnie
2026. május 30. 05:45
Parkolóhelyeket festettek az országos bicikliút sávjára, vita indult Szentendrén
×
×