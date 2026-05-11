ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.69
usd:
302.21
bux:
134252.93
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke nyilatkozik a sajtó képviselõjének, miután megkoszorúzta Szabad György Széchenyi-díjas magyar történész, a rendszerváltozás utáni elsõ szabadon választott Országgyûlés 1990 és 1994 közötti elnökének mellszobrát a Szabad György Irodaház aulájában 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Forsthoffer Ágnes házelnök új szemléletet akar hozni az Országházba is

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szeretném, hogy ha egy jó munkakörnyezet alakulna ki az Országházban is – nyilatkozta Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, miután Bujdosó Andreával, a Tisza Párt frakcióvezetőjével hétfőn megkoszorúzták Szabad György egykori házelnök szobrát.

A Tisza Párt politikusa arról beszélt, hogy nagyon alaposan készült az előtte álló feladatra, és bár még kell ismeretet gyűjtenie, a szombati alakuló ülésen megítélése szerint minden rendben és megfelelően zajlott le. Azonban „napról napra készülünk az újabb kihívásokra” – jegyezte meg.

Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, mind az emberek, mind a hivatal munkatársainak részéről pozitív fogadtatást tapasztalt.

Méltatta a Parlament épülete jelentette munkakörnyezetet, és azt mondta, néha úgy érzi, az irodákat is meg kellene mutatni az embereknek, hogy ők is nap mint nap megcsodálhassák azokat.

Bujdosó Andrea a Szabad György Irodaházról, ahová frakciójuk beköltözik, azt mondta, hogy szeretnének egy nagyon emberközeli környezetben dolgozni egy olyan épületben, „ami nem köthető azokhoz az emlékekhez, amiket nem szeretnénk folytatni”. Reményének adott hangot, hogy a következő hetekben beköltözhetnek a képviselőik és azok a munkatársaik, akik segítenek nekik „az emberséges és működő Magyarország programjában, a törvényhozási folyamatokban előrehaladni”.

Amíg nincsenek kész az irodáik, a rendelkezésre álló technológiai lehetőségeket használják a kapcsolattartásra. Szombaton az Országgyűlés épületében lévő a frakcióirodájukat már használatba vették – mondta el Bujdosó Andrea.

Kezdőlap    Belföld    Forsthoffer Ágnes házelnök új szemléletet akar hozni az Országházba is

országgyűlés

bujdosó andrea

választás 2026

forsthoffer ágnes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett
A mentőszolgálatot januárig miniszteri biztos vezeti, szétválasztják a mentést és a betegszállítást. A gyógyítás számait, eredményeit közzé fogják tenni. Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés egészségügyi bizottságában hétfőn. Karikó Katalin is kormányzati szerepet kap. Több tízezer szakdolgozó és több ezer háziorvos hiányzik az ellátásból, így nagyjából 900 ezer embernek nincs saját háziorvosa, ami nagy betegbiztonsági kockázat.
 

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

Gulyás Gergely új ellenzéki hozzáállást ígért

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Magyar Péter: három nő lesz az új kormány hangja!

Bejelentette Magyar Péter: három nő lesz az új kormány hangja!

Újságírói és televíziós múlttal rendelkező szakemberek – Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita – látják el Magyarország új kormányának szóvivői feladatait, derült ki Magyar Péter bejegyzéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb sztárigazolások: Magyar Péter bejelentette három szóvívőjét

Újabb sztárigazolások: Magyar Péter bejelentette három szóvívőjét

A TISZAkormány három új szóvivőt mutatott be: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 13:04
Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába
2026. május 11. 12:50
Gulyás Gergely új ellenzéki hozzáállást ígért
×
×