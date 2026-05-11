Forsthoffer Ágnes házelnök új szemléletet akar hozni az Országházba is

A Tisza Párt politikusa arról beszélt, hogy nagyon alaposan készült az előtte álló feladatra, és bár még kell ismeretet gyűjtenie, a szombati alakuló ülésen megítélése szerint minden rendben és megfelelően zajlott le. Azonban „napról napra készülünk az újabb kihívásokra” – jegyezte meg.

Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, mind az emberek, mind a hivatal munkatársainak részéről pozitív fogadtatást tapasztalt.

Méltatta a Parlament épülete jelentette munkakörnyezetet, és azt mondta, néha úgy érzi, az irodákat is meg kellene mutatni az embereknek, hogy ők is nap mint nap megcsodálhassák azokat.

Bujdosó Andrea a Szabad György Irodaházról, ahová frakciójuk beköltözik, azt mondta, hogy szeretnének egy nagyon emberközeli környezetben dolgozni egy olyan épületben, „ami nem köthető azokhoz az emlékekhez, amiket nem szeretnénk folytatni”. Reményének adott hangot, hogy a következő hetekben beköltözhetnek a képviselőik és azok a munkatársaik, akik segítenek nekik „az emberséges és működő Magyarország programjában, a törvényhozási folyamatokban előrehaladni”.

Amíg nincsenek kész az irodáik, a rendelkezésre álló technológiai lehetőségeket használják a kapcsolattartásra. Szombaton az Országgyűlés épületében lévő a frakcióirodájukat már használatba vették – mondta el Bujdosó Andrea.