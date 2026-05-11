Már meg is kezdődtek a Tisza-kormány jövendő minisztereinek parlamenti bizottsági meghallgatásai

Példátlan gyorsasággal az eddig szokásos majdnem egy hónap helyett várhatóan két nap alatt, tehát már holnap megalakulhat a Tisza-kormány. Ennek megfelelően a szombaton megalakult Országgyűlés 199 képviselője is sűrű hét elé néz, ugyanis ma és holnap az összes szakbizottságnak meg kell hallgatnia az összes illetékességi körébe tartozó miniszterjelöltet. Vannak testületek, amelyeknek többet is.

Csak ma tizenhárom bizottság ül össze, reggel 8, illetve délelőtt 10 órától, holnap pedig további hat.

A miniszterjelöltek első alkalommal ezeken a tanácskozásokon ismertetik részletesen a terveiket, amelyek már nem kampányígéretek, hanem minimum szakpolitikai iránymutatások, vagy akár konkrét javaslatok,

Vagyis 48 órán belül okosabbak leszünk, hogy Magyar Péter miniszterelnök kormánya mihez kezd egyebek mellett az oktatással, az egészségüggyel, a gazdasággal, a költségvetéssel, a közbiztonsággal, a mezőgazdasággal, a környezetvédelemmel, a közlekedéssel és a honvédelemmel, illetve olyan akut válságokkal, mint az energia, a migráció és az uniós pénzek sorsa. Egyelőre csak a törvényalkotási és a mentelmi bizottság nem tart ülést.

Ezek az első alkalmak, amikor a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki képviselői közvetlenül, érdemben és válasz reményében kérdezhetik a Tisza élvonalába tartozó politikusokat, így arról is többet megtudhatunk, valóban visszatérnek-e az országgyűlésbe az érdemi, szakmai és konstruktív viták, ahogyan tulajdonképpen mindkét oldal reméli és ígéri.

Az is kiderül, hogy tényleg szabadon lehet-e interjút készíteni a politikusokkal az Országházban, vagyis nyilatkoznak-e.

A meghallgatások után kedden délután 4 órakor összeül az Országgyűlés. A házbizottság napirendi javaslata alapján ismertetik Sulyok Tamás köztársasági elnök úgynevezett átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter bemutatja a tárcavezetőket, akik leteszik az esküt és ezzel megalakul a Tisza-kormány.

Az InfoRádió is három tudósítót delegált ma az Országgyűlésbe. Kapitány István, Vitézy Dávid, Bóna Szabolcs, Orbán Anita, Tanács Zoltán, Hegedűs Zsolt, Pósvai Gábor és Tarr Zoltán miniszterjelöltek meghallgatásáról, valamint a többi leendő kormánytag terveiről is igyekszünk minél többet megtudni.

A cikk alapjául szolgáló tudósítást Herczeg Zsolt készítette.