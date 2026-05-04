2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Nyitókép: Pixabay

Akadémia, érettségi, kommunikációs cégek átadása – a nap hírei

Infostart

A Tisza-kormány hosszú távon biztosítja a kutatóhálózatok számára a megfelelő működést, feljelentést tett az MNB új vezetése a jegybank korábbi működéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben, az Egyesült Királyság csatlakozna az Ukrajna számára létrehozott, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz – a nap hírei.

Az új kormány kialakítja azt az irányítási modellt, ami hosszú távon biztosítja a kutatóhálózatok számára a megfelelő működést – jelentette be a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200., tisztújító közgyűlésén. Magyar Péter köszöntőjében közölte: megszüntetik a politikai befolyásolást, így a tudományos szakma maga dönthet a források legmegfelelőbb elosztásáról.

Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank új vezetése a jegybank korábbi működéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben nyilvánosságra került információk alapján. Az MNB belső vizsgálata után hivatali visszaélés gyanújával, ismeretlen tettes ellen indítványozták az eljárást, az iratokat pedig átadták a Nemzeti Nyomozó Irodának.

Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balásy Gyula – jelentette be a kontroll.hu-nak adott interjújában az üzletember. Balásy Gyula cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, hogy itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van.

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda szerint az elmúlt 15 évben a művészek évente másfél–2 milliárd forint, összesen akár 30 milliárd forint jogdíjtól estek el a Nemzeti Kulturális Alap javára előírt kötelező elvonások miatt. A szervezet szerint a jogdíjak ilyen módon történő állami felhasználása nemzetközileg is példátlan.

Átvették megbízólevelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők és a nemzetiségi szószólók az Országház Kupolatermében. A jogerős végeredmény szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz–KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom 6 listás mandátumot szerzett.

Megnevezte parlamenti bizottsági elnökeit a Tisza Párt, amely összesen 14 testület élére jelölt vezetőket – közölte Bujdosó Andrea frakcióvezető. A bizottságok között szerepel a többi között az agrár-, az egészségügyi, a gazdasági, a honvédelmi, az igazságügyi és a külügyi bizottság, élükön a párt országgyűlési képviselőivel.

Három alelnököt jelöl az Országgyűlésbe a Tisza párt: Hallerné Nagy Anikó ügyvédet; Kőszegi Krisztián földrajz-történelem szakos tanárt; Rák Richárd jogászt, aki egyben a törvényalkotási bizottság elnöke is lesz.

Május 9-től a Készenléti Rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét. Magyar Péter a Facebookon közölte: erről már tájékoztatta Hajdu János tábornokot, a TEK főigazgatóját.

Többrészes kérdőívet indít szerdától a Tisza Párt az applikációján keresztül, hogy arról döntsenek, mi legyen a Tisza Szigetek sorsa a kormányváltás után – jelentette be a kormánybiztosnak felkért Radnai Márk. Hozzátette: ez lesz a Tisza Szigetek első lépése egy valódi részvételi működés felé.

Szombaton 13 órától tartják a „Hála nektek!” rendszerzáró rendezvényt Budapesten, a rakparton, a Lánchíd közelében. A főpolgármester szerint az esemény célja, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik az elmúlt években kiálltak a közéleti ügyekért. A Kossuth téren délután 3-tól az új kormány szervez ünnepséget.

Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen múlt heti tárgyalása után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén – jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani.

Leálltak a magyar bankrendszer nagyobb összegű átutalásai napközben. Jellemzően a 20 millió forintnál nagyobb utalások nem mentek át a rendszeren, emiatt késtek a fizetések is a hosszú hétvége utáni bérátutalási napon. A problémát a Giro-rendszer hibája okozta.

Hivatalból vizsgálatot indít a Mediaworks rendszeréből kiszivárgott adatok miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A szervezet felhívja a figyelmét arra, hogy a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok további tárolása, felhasználása jogellenesnek minősülhet.

Jókai Mór és Wass Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2.417 tanuló adott számot tudásáról. Holnap a matematika írásbelit tartják, utána a történelem és az idegen nyelvek következnek.

Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én, a győzelem napján megtartandó ünnepségeket - közölte az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől.

Tárgyalásokat kezd az Egyesült Királyság az Európai Unióval, hogy csatlakozzon az Ukrajna számára létrehozott, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz – jelentette be Keir Starmer brit miniszterelnök. A kezdeményezést az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóján terjesztik elő.

A Visegrádi 4-ek – azaz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia alkotta szervezet - újjászületését szorgalmazta a szlovák miniszterelnök. Robert Fico az X-en azt írta, a 3 testőr a negyedikre vár, utalva ezzel Magyar Péter leendő magyar kormányfőre.

Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi-szoroson az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak - jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte: az úgynevezett Szabadság Projekt célja, hogy biztonságosan átjuttassa a konfliktusban nem érintett országok hajóit.

A hantavírus széles körű terjedésének kicsi az esélye, ezért nincs ok pánikra, és nincs szükség utazási korlátozásokra - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója. Korábban a fertőzés miatt 3 ember meghalt, további 3 pedig megbetegedett egy, az Atlanti-óceánon közlekedő kirándulóhajón.

Autó hajtott emberek csoportjának Lipcsében - közölte a német rendőrség. A gázolót a város polgármestere szerint elfogták. Több forrás szerint szerint két ember meghalt, a helyi rádió pedig 25 sérültről számolt be.

Egy elbocsátott alkalmazott zsarolhatta meg a Hipp bébiételgyártót a patkányméregről elhíresült ügyben. A svájci székhelyű vállalat egy Ausztriában elbocsátott alkalmazottját elfogása után a kismartoni börtönbe szállították.

Nagy Zoltán Zsolt: óriásit fejlődtek a lézeres szemműtétek

Több mint 40 ezer lézeres szemműtétet végzett el az elmúlt három évtizedben a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, akinek munkásságát idén Széchenyi-díjjal ismerték el. Nagy Zoltán Zsolt professzor az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a lézeres látásjavításról.
A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Gyenge napja volt a tőzsdéknek

Többnyire pozitív volt a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, nagyot ment a dél-koreai tőzsde a chipgyártóknak köszönhetően, a hosszú hétvége után pedig eséssel kezdtek európai tőzsdék, miközben Londonban kereskedési szünnap volt. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, az olajár emelkedik, emellett Donald Trump a hétvégén büntetővámot jelentett be az EU-s autógyártókra, amire estek az európai autógyártók részvényei.

Nyolcmillió baktériumot is szétkenhetsz a padlón egyetlen takarítással: tízből nyolc háztartásban mindennapos ez a súlyos hiba

US strikes seven Iranian boats, Trump says, as tensions spike in Strait of Hormuz

