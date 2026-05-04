2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere
Nyitókép: Facebook / Karácsony Gergely

Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

Karácsony Gergely áthelyezte a fővárosi rendezvény időpontját, így egymás után kerül sor a főpolgármester és a Magyar Péter által meghirdetett örömünnepségre.

„A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek! rendszerzáró rendezvényt a Rakparton, így azt követően mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt” – ezt írta a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester, szerinte „sok szerelmet bír el a rakpart...”

Ismert, a főváros május 8-án péntekre, az Országgyűlés alakuló ülése elé szervezett volna „hálakoncertet”, hogy az „ne zavarja az új Országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket május 9-én”. Magyar Péter azonban kikelt a rendezés ellen, mondván, „ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?”

Hétfő reggel erre reagált szintén a Facebookon Karácsony Gergely: „a Hála nektek! rendezvény egy gesztus, ami mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak közös ügyeinkért és akiknek ezért üldöztetést, megaláztatást, lejáratást, vegzálást, propagandahazugságokat kellett eltűrniük a most véget ért rendszertől. Civilek, független alkotóközösségek, jogvédők, tanárok, diákok, a munkavállalói jogokért küzdők, az egyetemi autonómia mellett kiállók, a független sajtó, a legszegényebb honfitársainkat támogatók, roma aktivisták, a melegek jogegyenlőségéért kiálló közösségek, vagy éppen az élhető környezetért tenni akarók. Tartozunk nekik legalább egy köszönettel. Egyetértünk abban, hogy nem felejtjük el a kiállás bátorságát és nem felejtjük el az ellenük elkövetett aljas tetteket sem”.

Karácsony Gergely a Lánchíd pesti hídfőjénél ünnepel, Magyar Péter pedig a Kossuth téren.

Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
Itt a hétfő, két autópálya is elesett

Baleset miatt jelentős a torlódás az M5-ös és az M3-as autópályán - közölte az Útinform hétfő reggel.

Kiadták a riasztást, zivatar csaphat le rengeteg megyében: csak egy országrész ússza meg

Szerdától jó, ha nálunk lesz az esernyő, mert több helyen fordulhat elő zápor, zivatar és erős szél.

Trump says US military will guide stranded ships out of Strait of Hormuz on Monday

An estimated 20,000 seafarers and 2,000 ships are stuck in the strait. Trump says some are running low on food, and calls "Project Freedom" a "humanitarian gesture".

