Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

„A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek! rendszerzáró rendezvényt a Rakparton, így azt követően mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt” – ezt írta a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester, szerinte „sok szerelmet bír el a rakpart...”

Ismert, a főváros május 8-án péntekre, az Országgyűlés alakuló ülése elé szervezett volna „hálakoncertet”, hogy az „ne zavarja az új Országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket május 9-én”. Magyar Péter azonban kikelt a rendezés ellen, mondván, „ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?”

Hétfő reggel erre reagált szintén a Facebookon Karácsony Gergely: „a Hála nektek! rendezvény egy gesztus, ami mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak közös ügyeinkért és akiknek ezért üldöztetést, megaláztatást, lejáratást, vegzálást, propagandahazugságokat kellett eltűrniük a most véget ért rendszertől. Civilek, független alkotóközösségek, jogvédők, tanárok, diákok, a munkavállalói jogokért küzdők, az egyetemi autonómia mellett kiállók, a független sajtó, a legszegényebb honfitársainkat támogatók, roma aktivisták, a melegek jogegyenlőségéért kiálló közösségek, vagy éppen az élhető környezetért tenni akarók. Tartozunk nekik legalább egy köszönettel. Egyetértünk abban, hogy nem felejtjük el a kiállás bátorságát és nem felejtjük el az ellenük elkövetett aljas tetteket sem”.

Karácsony Gergely a Lánchíd pesti hídfőjénél ünnepel, Magyar Péter pedig a Kossuth téren.