ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.88
usd:
309.8
bux:
133829
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Diákok a középszintû magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2026. május 4-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók

InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A Magyartanárok Egyesülete elnöke nem számít jó eredményekre a magyar nyelv és irodalom érettségin, amelyen középszinten a második részben Arany János A tölgyek alatt című költeményét kapták a diákok műelemzésként, míg a témakifejtő esszé témája a létösszegző versek voltak három magyar példán keresztül.

A vizsgán két feldatfüzet volt, az első tartalmazott egy szövegértési nyelvi feladatsort, valamint egy irodalmi feladatsort, egy afféle műveltségi tesztet. A második füzet pedig műértelmező szövegalkotást kért, ahol két feladat közül lehetett választani – mondta el Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke az InfoRádióban.

A szövegértési feladat Jókai Mórról szólt, egy interjú a 200 éves Jókairól.

„Ez egy jó szöveg volt, a szövegértési feladat kérdései is megoldhatók, bár a szövegértésnél igazából akkor lehet biztosan megítélni a feladatot, amikor az ember látja a megoldókulcsot, és az is kérdés, hogy a feladat készítői mit fogadnak el helyes megoldásnak” – vélekedett Arató László.

Utána volt egy műveltségi teszt, egy irodalmi teszt. A Magyartanárok Egyesülete már elvileg sem ért egyet ennek a létezésével – folytatta, hozzátéve:

„a középszintű érettségi vizsgán ilyen soha nem volt, csak az elmúlt három évben, az új, véleményünk szerint elhibázott érettségiben.

Ez irodalomtörténeti ismereteket kér számon, mégpedig olyankor, és ez nagyon fontos, amikor a gyerekeknek nincs idejük ismételni. Irodalomtörténetet régen is kellett valamennyire tudni, meg a szerzőkről is a szóbelin, de addig még van majdnem egy hónap. Az írásbelibe viszont lényegében beesnek a gyerekek az utolsó órákról. Kell például neveket tudniuk, regényhősök neveit, és muszáj művenként hármat. Ha csak kettőt tud, akkor az nulla pont, úgy, hogy ilyenkor még nem volt alkalmuk átismételni az adott műveket. De egészében is ez

ismeretközpontú irányba tolja el az eddig kompetenciamérő jellegű érettségit.

Ráadásul ez az irodalmi feladatsor idén egy picit nehezebb volt, mint a tavalyi és a tavalyelőtti” – mondta a Magyartanárok Egyesületének elnöke.

Ott volt még a másik fogalmazási feladat, a műértelmező szövegalkotás, és itt Arany János A tölgyek alatt című verse volt az egyik lehetőség. A másik lehetőség a témakifejtő dolgozat volt, amelyben különböző korszakokból és szerzőktől származó létösszegző verseket kellett összevetniük a gyerekeknek.

„Ez, azt hiszem, sokakat hidegzuhanyként ért, mert inkább novellaelemzésre szoktak felkészülve lenni a gyerekek, az elmúlt években mindig novella volt az önálló műelemző feladat”

– vélekedett Arató László, aki szerint ezzel szemben idén egy eléggé nehéz, bár nagyon szép Arany-vers volt a feladat.

Ami szerinte egyértelműen kifogásolható, hogy mind az önálló műelemzés, tehát az Arany-vers, mind a témakifejtő dolgozat lírai műveket kér.

„Ez így túlzás. Legalább az egyiknek prózai műveket kellene kérnie, vagy egy novellát és aztán valamilyen olyan toposzt, ami nem csak lírai művekben fordul elő. Az azonban, hogy mind a két kérdés lírai művekkel foglalkozik, az nem szerencsés – véli az elnök. – Ugyanakkor úgy próbálta könnyíteni a témakifejtő esszét a feladatsor, hogy igazából megmondta a kérdés a választ, hiszen azt mondta, hogy ebben a létösszegző verstípusban az alkotó saját korábbi életének személyiségfejlődésére, értelmezésére, értékelésére tesz kísérletet, és utána hosszasan elmondta, hogy mi is az a létösszegző vers, és ennek a sajátosságait kell megtalálni abban a három versben, amit a gyerek maga választ a szöveggyűjteményből. Egyébként szeretném megkérdezni, mi az, hogy az életszemélyiség fejlődése” – mondta Arató László, hozzátéve, hogy 2005 óta a kétszintű magyar érettségi bevezetése történetében nem fordult még elő a mostanihoz hasonló helyzet.

Összegezve úgy értékelt, hogy a gyerekek biztosan nehezebbnek találták a mostani érettségit, mert két lírai műememző feladat volt.

„Nem számítok túl jó eredményekre. Szerintem idén a dolgozatok valószínűleg egy kicsit gyengébbek lesznek, mint tavaly vagy tavalyelőtt vagy korábban.

Néhány évvel ezelőtt megváltozott az érettségi menete, a magyar nyelv és irodalom érettséginek egy teszt is része lett. Arató László elhibázottnak tartja ezt az újítást, mert „tesztre gyúrni készteti a gyerekeket”, vagyis nem a szövegértést, a műértelmezés képességét fejleszti, hanem holt ismeretanyag bebiflázására, és a tanárokat is ennek megfelelő felkészítésre ösztönzi. Továbbá most már az írásbelin kérik ezeket a dolgokat, noha régebben az egyes életművekről való tudnivalókat csak a szóbeli érettségin, június 20-a környékén szokták kérdezni, tehát a gyerekeknek volt idejük rákészülni.

„A teszt pedig puszta memóriatesztelés, és szerintem nem erre való az irodalomtanítás. A mű értelmezéséről kéne beszélniük, hogy az miért fontos nekik, nekünk, hogy mi van a szereplők közötti interakcióban. És nem arról, hogy hogy hívják a szereplőket. Ez szerintem nem jó. Ráadásul ez bekerült, a hétköznapi gyakorlati szövegalkotás viszont kikerült az érettségiből, vagyis hiányzik az érvelés. Márpedig szerintem sokkal fontosabb, hogy egy érettségiző gyerek tudjon érvelni, mint hogy fejből tudja, hogy Az élet kapujában című műben ki a három legfontosabb szereplő” – mondta el Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke az InfoRádióban az idei magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsora kapcsán.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók

érettségi

arató lászló

magyarérettségi

magyartanárok egyesülete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók

Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók
A Magyartanárok Egyesülete elnöke nem számít jó eredményekre a magyar nyelv és irodalom érettségin, amelyen középszinten a második részben Arany János A tölgyek alatt című költeményét kapták a diákok műelemzésként, míg a témakifejtő esszé témája a létösszegző versek voltak három magyar példán keresztül.
 

Íme, a magyar írásbeli legfontosabb részeletei

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Mandátumok – Szinte összeállt az új parlament névsora

Magyar Péter közölte, melyik szerv felel majd a védelméért

Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?

Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak – Magyar Péter részleteket árult el

„Kezdődik a demokrácia bajnokság” – kérdőívet indít a Tisza Párt a Tisza Szigetek jövőjéről

Magyar Péter az Akadémián: a kormányzat visszatér a tudományos világot tisztelő és partnerként kezelő attitűdhöz

Freund Tamás: politikai változás előtt áll az ország, a tudomány és az Akadémia

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar műhold mehet a Holdhoz

Magyar műhold mehet a Holdhoz

Magyar műhold készül a Holdhoz: a Remred Technológia Fejlesztő Zrt., a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának vállalata, nemzetközi konzorcium élén, konzorciumvezetőként irányítja az Európai Űrügynökség (ESA) holdprogramjához kapcsolódó MoonRAD küldetést. A program célja egy közel 300 kilogrammos, Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése – áll a vállalat közleményében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kipukkadt a lufi a fővárosi lakáspiacon, óriásit zuhant a kereslet: mostantól a vevők diktálják a feltételeket?

Kipukkadt a lufi a fővárosi lakáspiacon, óriásit zuhant a kereslet: mostantól a vevők diktálják a feltételeket?

A tavalyi drágulás után 2026 elejére megállt a budapesti lakásárak emelkedése, a kereslet pedig drasztikusan visszaesett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Donald Trump earlier said the military's "Project Freedom" would allow commercial ships to leave the strait. Iran responded by threatening to attack US forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 15:12
Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak – Magyar Péter részleteket árult el
2026. május 4. 15:01
Iványi Gábor ugyanúgy cselekedne, mint négy évvel ezelőtt
×
×