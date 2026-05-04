Magyar Péter közölte, melyik szerv felel majd a védelméért

Magyar Péter bejelentette, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el, nem a Terrorelhárító Központ (TEK) – írja az Index.

„Hajdu János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el” – jelentette be a leendő miniszterelnök közösségi oldalán.

Korábban is felmerült már a kérdés, hogy ki látja majd el a május 9-én esküjét letevő, következő kormányfő személyi védelmét. Magyar Péter április 16-án még úgy fogalmazott, hogy nem kér állandó rendőri védelmet, sem semmilyen mást. Mint mondta, nincs félnivalója, és igyekszik úgy dolgozni, hogy eztán se legyen.

Május 9-én a parlamenti alakuló ülés már délelőtt 10-kor megkezdődik, a miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde csak kora délután várható a Parlamentben. Mint arról az Infostart is beszámolt, ezt egy rendszerváltó ünnepség követi a Kossuth téren. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere hétfő reggel bejelentette, hogy a Főpolgármesteri Hivatal megegyezett a Tisza Párttal, és egy nappal később, május 9-én 13 órától tartják meg a Hála nektek! Rendszerzáró örömkoncert nevű zenés eseményt.