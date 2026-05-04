2026. május 4. hétfő
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pártok vezetõit.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Magyar Péter közölte, melyik szerv felel majd a védelméért

A leendő miniszterelnök telefonon kereste meg a Terrorelhárítási Központ vezértét, hogy elmondja, az ő személyi védelméért már nem a TEK fog felelni.

Magyar Péter bejelentette, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el, nem a Terrorelhárító Központ (TEK) – írja az Index.

„Hajdu János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el” – jelentette be a leendő miniszterelnök közösségi oldalán.

Korábban is felmerült már a kérdés, hogy ki látja majd el a május 9-én esküjét letevő, következő kormányfő személyi védelmét. Magyar Péter április 16-án még úgy fogalmazott, hogy nem kér állandó rendőri védelmet, sem semmilyen mást. Mint mondta, nincs félnivalója, és igyekszik úgy dolgozni, hogy eztán se legyen.

Május 9-én a parlamenti alakuló ülés már délelőtt 10-kor megkezdődik, a miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde csak kora délután várható a Parlamentben. Mint arról az Infostart is beszámolt, ezt egy rendszerváltó ünnepség követi a Kossuth téren. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere hétfő reggel bejelentette, hogy a Főpolgármesteri Hivatal megegyezett a Tisza Párttal, és egy nappal később, május 9-én 13 órától tartják meg a Hála nektek! Rendszerzáró örömkoncert nevű zenés eseményt.

Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 77,2 millió dolláros szerződésmódosítást kötött az L3Harris Technologies vállalattal. A megállapodás a Trident II D5 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták repüléstesztelési műszereinek korszerűsítésére és fenntartására vonatkozik. A lépés célja az amerikai tengeri nukleáris elrettentő erő hitelességének növelése - számolt be az Army Recognition.

Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló egy friss interjújában elárulta: hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, de azért nyereget is.

Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló egy friss interjújában elárulta: hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, de azért nyereget is.

US denies Iranian claim that it hit American warship trying to enter Strait of Hormuz

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

