Bujdosó Andrea, Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

Infostart

Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt országgyűlési frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében bejelentette a párt parlamenti bizottsági elnökeit – írja a 24.hu összefoglalója. Azt írta: a parlamenti bizottságok összetételét és tisztségviselőit a képviselőkkel történt személyes egyeztetés után határozták meg. A kiválasztásnál a szakmai háttér és a szakterület iránti elköteleződés voltak a legfontosabb szempontok.

  • Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit őstermelő vezeti, aki a Hajdú-Bihar 4-es körzetben mandátumot szerzett egyéni mandátumot.
  • A Digitalizációs és Technológiai Bizottság élére Varga Balázs informatikai rendszerfejlesztő és -tervező került, aki a Zala 2-es egyéni választókerületben nyert egyéniben.
  • Az Egészségügyi Bizottság elnöke a Baranya 1-ben mandátumot szerző Ruzsa Diána kardiológus lesz.
  • Az Európai Ügyek Bizottságát Sopov Ildikó Éva jogtanácsos vezeti, ő Komárom-Esztergom 1-ben nyert mandátumot.
  • A Gazdasági és Energetikai Bizottság élére Csőszi Attila közgazdász került, aki a kecskeméti körzet képviselője.
  • A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságot Bakos Csaba Attila tartalékos honvéd ezredes, címzetes egyetemi docens irányítja.
  • Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság élére Hantosi István kerül, ő magyar és uniós versenyjogi, fogyasztóvédelmi és médiajogi szakértő, és a Tisza listájának 38. helyéről jutott be a parlamentbe.
  • A Közlekedési és Beruházási Bizottságot a Szigetszentmiklós központú körzet nyertese, Perticsné Kácsor Andrea építészmérnök vezeti.
  • A Külügyi Bizottság elnöke Hajdu Márton Ádám lesz, aki a Tisza kabinetfőnöke az Európai Parlamentben.
  • A Mentelmi Bizottságot Sasi Nagy Edit jogász és HR-szakember vezeti.
  • Az Oktatási Bizottság élére Szűcs Dóra kerül, aki listáról jutott be az Országgyűlésbe.
  • A Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna egészségügyi szakember, pedagógus és jogász vezeti.
  • A Törvényalkotási Bizottságot Rák Richárd európai uniós szakjogászra bízták.
  • A Vidék- és Településfejlesztési Bizottságot Szabó Tibor vezeti majd.

Végül 21 parlamenti bizottság alakul az Országgyűlés május 9-i alakuló ülésén, a leendő kormánypárt 14 bizottságot irányít majd, míg a többi testületet az ellenzéki pártok irányíthatják.

Előzőleg Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza három alelnököt jelöl az Országgyűlésbe:

  • Hallerné Nagy Anikó ügyvédet,
  • Kőszegi Krisztián földrajz–történelem szakos tanárt, a párt négy, listán mandátumot szerzett roma képviselőjének egyikét,
  • és Rák Richárd jogászt.

A többi párt már a múlt héten bejelentette saját jelöltjeit, eszerint

  • a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt,
  • a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Latorcai Csabát,
  • a Mi Hazánk pedig ismét Duró Dórát javasolja az Országgyűlés alelnökének.

Házelnöknek

  • Forsthoffer Ágnest jelölte a Tisza, ő a párt alelnöke, aki Veszprém vármegye 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője.

Azbesztszennyezés Szombathelyen: a polgármester mondta el, mikor kezdődhet a nagy védekezési munka

Azbesztszennyezés Szombathelyen: a polgármester mondta el, mikor kezdődhet a nagy védekezési munka
Szombathelynek napi félmillió forintjába kerül az azbesztszennyezés elleni ideiglenes védekezés, ezért gyorsan állandó megoldás kell. A javaslatok megvannak, csak közben épp kormányváltás zajlik, így a hivatalokban lassabban mennek a dolgok – mondta az InfoRádióban a város polgármestere. Nemény András szerint az osztrák bányákból Magyarország egész nyugati részére kerülhetett olyan kőzúzalék, amely rákkeltő azbesztet tartalmaz.
Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Jelentősen emelkedett a kakaó, a nyerscukor és az arabica kávé határidős jegyzése a New York-i árutőzsdén, a drágulást elsősorban a termelést fenyegető El Niño időjárási jelenség miatti aggodalmak fűtik. Emellett az élénkülő kereslet és az alternatív bioüzemanyagok iránti növekvő piaci igény is felfelé hajtja az árakat.

Mennyit fizetnél egy igazán különleges csokoládéért? És vajon kik uralják a világ nassolási piacát? Mutatjuk!

Iran accuses the US of "outright lies". Meanwhile, cargo ships from the UAE and South Korea have reported being hit in the strait.

2026. május 4. 18:32
Azbesztszennyezés Szombathelyen: a polgármester mondta el, mikor kezdődhet a nagy védekezési munka
2026. május 4. 18:08
Leállt a forgalom a debreceni repülőtéren
