A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt országgyűlési frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében bejelentette a párt parlamenti bizottsági elnökeit – írja a 24.hu összefoglalója. Azt írta: a parlamenti bizottságok összetételét és tisztségviselőit a képviselőkkel történt személyes egyeztetés után határozták meg. A kiválasztásnál a szakmai háttér és a szakterület iránti elköteleződés voltak a legfontosabb szempontok.

Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit őstermelő vezeti, aki a Hajdú-Bihar 4-es körzetben mandátumot szerzett egyéni mandátumot.

A Digitalizációs és Technológiai Bizottság élére Varga Balázs informatikai rendszerfejlesztő és -tervező került, aki a Zala 2-es egyéni választókerületben nyert egyéniben.

Az Egészségügyi Bizottság elnöke a Baranya 1-ben mandátumot szerző Ruzsa Diána kardiológus lesz.

Az Európai Ügyek Bizottságát Sopov Ildikó Éva jogtanácsos vezeti, ő Komárom-Esztergom 1-ben nyert mandátumot.

A Gazdasági és Energetikai Bizottság élére Csőszi Attila közgazdász került, aki a kecskeméti körzet képviselője.

A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságot Bakos Csaba Attila tartalékos honvéd ezredes, címzetes egyetemi docens irányítja.

Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság élére Hantosi István kerül, ő magyar és uniós versenyjogi, fogyasztóvédelmi és médiajogi szakértő, és a Tisza listájának 38. helyéről jutott be a parlamentbe.

A Közlekedési és Beruházási Bizottságot a Szigetszentmiklós központú körzet nyertese, Perticsné Kácsor Andrea építészmérnök vezeti.

A Külügyi Bizottság elnöke Hajdu Márton Ádám lesz, aki a Tisza kabinetfőnöke az Európai Parlamentben.

A Mentelmi Bizottságot Sasi Nagy Edit jogász és HR-szakember vezeti.

Az Oktatási Bizottság élére Szűcs Dóra kerül, aki listáról jutott be az Országgyűlésbe.

A Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna egészségügyi szakember, pedagógus és jogász vezeti.

A Törvényalkotási Bizottságot Rák Richárd európai uniós szakjogászra bízták.

A Vidék- és Településfejlesztési Bizottságot Szabó Tibor vezeti majd.

Végül 21 parlamenti bizottság alakul az Országgyűlés május 9-i alakuló ülésén, a leendő kormánypárt 14 bizottságot irányít majd, míg a többi testületet az ellenzéki pártok irányíthatják.

Előzőleg Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza három alelnököt jelöl az Országgyűlésbe:

Hallerné Nagy Anikó ügyvédet,

Kőszegi Krisztián földrajz–történelem szakos tanárt, a párt négy, listán mandátumot szerzett roma képviselőjének egyikét,

és Rák Richárd jogászt.

A többi párt már a múlt héten bejelentette saját jelöltjeit, eszerint

a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt,

a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Latorcai Csabát,

a Mi Hazánk pedig ismét Duró Dórát javasolja az Országgyűlés alelnökének.

Házelnöknek