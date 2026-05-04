Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

A Kontroll.hu-nak adott interjút Balásy Gyula, akinek a cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra – írja az Index összefoglalója. Balásy maga kereste meg a lap szerkesztőségét azzal, hogy a szeretné nyilvánosságra hozni, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára.

A közokiratban Balásy négy cégről mond le:

a Lounge Design,

a Lounge Event és

New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint

az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről.

Kérdésre válaszolva

ezek összértékét 80 milliárd forintra becsülte, ezenkívül a négy cégnek szerinte mintegy 100 milliárd forint értékű élő szerződései vannak, és mintegy 15 milliárd forint a kintlévősége

Balásy Gyula az interjúban elmondta azt is, hogy

a cégei mellett felajánlja az államnak három magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.

A beszélgetésben Balásy elmondta, hogy azért nem fordult ezzel az üggyel az ügyészséghez, mert tudomása szerint nem követtek el bűncselekményt. Úgy tudja, egy bejelentés volt azzal kapcsolatban, hogy túlárazott munkáik voltak, de még nem hallgatták ki őket. Kijelentette, hogy el tudnak számolni minden állami megbízásukkal, az átadás során pedig ezek a dokumentumok is ott lesznek.

Elmondása szerint a vállalkozásai a legóvatosabb becslések szerint is 80 milliárd forintnyi értéket képviselnek, valamint van 100 milliárdnyi szerződésállományuk, 30 milliárd eredménytartalékkal.

Jelen bejelentésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „nem azért teszi, mert takargatnia kellene valamit, hanem azért, mert azok a tevékenységek, amelyeket eddig végeztek, túlmutatnak a piaci kommunikációs feladatokon, és szerinte ezeknek a legjobb helye az államháztartásban van.”

Balásy szerint cége a világ top élvonalában van, és szeretné, hogy az ott dolgozók egzisztenciája biztosítva lenne. Mint mondta, legalább 3 ezer alvállalkozóval dolgoznak évente.

A vagyonkezelő cégekkel kapcsolatban kijelentette, hogy befektetései vannak benne, melyeknek jó részét szintén felajánlja az államnak.

Arra a kérdésre, hogy ha a Fidesz nem veszít a választásokon, akkor ugyanezt megtette-e volna, azt válaszolta: nem tudja.

Elmondása szerint 2004-ben alapította az első cégét, a Lounge Designt, amely eleinte kkv-knak dolgozott, majd idővel egyre nagyobb ügyfelek jöttek. A politika közelébe 2005-ben került, amikor az első nemzeti konzultációt tartották. Egy ismerősén keresztül került bele egy csapatba, amelynek az ő cége tervezte és gyártotta a logóját. 2009-ben a józsefvárosi időközi választáson már Kocsis Máténak segítettek. Majd országszerte 20 képviselő kampányát intézték, ezek akkor még nem központi témák alapján mentek, hanem mind helyi témákat dolgoztak fel. 2018-ban kiesett két szereplő, és hirtelen nekik kellett egyedül ellátniuk az összes állami szervezet kommunikációját. Egyik napról a másikra 30 ügyfélből lett 120 – magyarázta Balásy.

Balásy hangsúlyozta, hogy nem azt mondja, hogy mindent ők csináltak, de sok feladat ment rajtuk keresztül. Az elmúlt 6 évben 104 kommunikációs tenderen indultak, ebből 48-ban nyertek. Elmondása szerint, amikor megírnak egy keretmegállapodást, annak van egy összege, ami lehívható, ebbe a keretmegállapodásba a minisztériumok be tudnak jelentkezni. A kék, kormányzati plakátok a tevékenységük kis részét tették ki, állítása szerint ezekhez van a legkevesebb közük. Mint mondta, a közzététel és a grafika volt az ő dolguk, munkáikkal kapcsolatban mindig egyeztettek az ügyféllel, és az ottani kommunikációs csapattal vagy vezetővel, legyen szó minisztériumról vagy állami cégről.

Balásy Gyula senkinek, egy kormányzati szereplőnek sem szólt arról, hogy interjút ad a Kontrollnak,

és elmondta, hogy egy olyan anyagot is átad, melyben kidolgozta, hogyan lehetne a cégét a leggyorsabban beépíteni az államba.

Arról is beszélt, hogy nem számolta ki pontosan, hogy mennyi osztalékot vett ki a cégeiből, de elmondta, hogy a teljes 2025-ös év és a jelenlegi is eredménytartalékban van.

Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották, amiről előre nem szóltak nekik, technikai hibákra hivatkoztak.

Mint mondta, minden nap reggel utalják el a beérkező számlákat, ezek az utalások elmentek reggel, majd dél környékén az összes számlájukat zárolták.

Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.

Balásy tudja, hogy ez ellene szól, de ezáltal olyan feladatok kerülnek veszélybe, melyeket el kell látniuk, illetve nem tudták azóta sem elutalni csaknem 500 ember fizetését sem.

Könnyek között elmondta, hogy

nem akar külföldre menekülni, itt született, itt élt, itt van a családja, és úgy érzi, nincs semmi oka elmenni. Hozzátette, nem tagadja, hogy a kormányzati megrendelésekkel ő pénzt keresett, és hogy jómódú ember lett,

de ami pénzt keresett, azt mindig befektette vagy visszaforgatta a cégeibe. Ilyen időtálló befektetés volt az ingatlan. Elmondása szerint a külföldi ingatlanjait kiadja a főszezonban, és amikor nincs kiadva, akkor oda mennek nyaralni. Illetve kiemelte, hogy Máriaremetén egy többgenerációs házat akart megépíteni, de nem tudja, hogy ez valaha meg fog-e valósulni. Mindezt ő nem gondolja luxizásnak, szerinte ami befektetés, az nem luxizás.

A beszélgetésben visszatértek a kék plakátokra, amelyekkel kapcsolatban kijelentette, hogy nem volt arra lehetőségük, hogy felülbírálják azok tartalmi részét, vagyis azt, hogy mit rendelnek meg tőlük. Ugyanakkor jogi szempontok alapján véleményezhetik vagy megtagadhatják a közzétételt, amire elmondása szerint volt is példa.

Balásy szerint azonban egy akkora cégcsoport van körülötte 500 dolgozóval, hogy bármilyen szerződésszegés abban a pillanatban mindenkinek az életét megváltoztatja. Kijelentette, hogy a számlazároláson kívül a volt és az alakuló kormány sem jelzett nekik olyasmit, ami nyugtalanságra adna okot.

Sok ügyfelükkel folytatják az együttműködést, de voltak olyanok, akik visszamondtak megrendeléseket, mert Balásy szerint nem merik folytatni velük a munkát.

Az interjú végén Balásy elmondta, nem tudja, hogy mi alól kellene tisztáznia magát, de a jelenlegi helyzetben az ő cégcsoportjuknak szerinte nem lenne jövője. Majd könnyek között úgy fogalmazott, hogy 25 éves volt, amikor elindította az első cégét, most kétszer annyi éves, és nem akarja végignézni, ahogy mindez összeomlik. Szerinte azt a munkát, amit ott végeztek az eddigi években, ezután is végezni kell, a jelenlegi csapat ezt örömmel végzi.