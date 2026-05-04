Megszólalt a Giro az akadozó átutalások miatt – késtek a fizetések és a családi pótlék

„A GIRO által üzemeltetett egyik szolgáltatás, az IG2-es elszámolási platformnál nem tervezett, átmeneti szolgáltatáslassulás volt tapasztalható a jellemzően a 20 millió forintot meghaladó egyedi tranzakciók és csoportos utalásokra használt rendszerünkben, a bankok közötti elszámolásoknál. A lassulásról valamennyi pénzforgalmi partnerünket tájékoztattuk. Ügyfeleink folyamatosan küldhették be a tranzakciókat, melyek elszámolása kizárólag az IG2 platform ügyleteinél ma reggel 7–14 óra között átmenetileg meghaladta a vállalt időintervallumot.

A szolgáltatás színvonalát a nap folyamán rendeztük.

Fontos kiemelni, hogy a lassulás sem a GIRO által üzemeltetett KVR csalásmegelőző rendszert, sem az azonnali átutalási platformot nem érintette” – közölte a Giro a Portfolio cikke szerint. Kiemelték azt is: a mai napon beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.

A portál összefoglalója szerint a hosszú hétvége utáni első munkanapon a bankok, a fizetési szolgáltatók és a vállalatok arra lettek figyelmesek, hogy a partnereiktől várt nagyobb összegek nem érkeznek meg.

A leállás az éjszakai, valamint a napközbeni nagyobb utalásokat elszámoló InterGiro1 és InterGiro2 rendszereket érintette.

Több pénzintézet is megerősítette a hiba tényét. Az értesítés szerint egy külső szolgáltató hibája miatt átmenetileg szüneteltek az azonnali rendszeren kívüli, nagyobb összegű vagy időzített tranzakciók.

A munkabérek és egyéb nagy összegű utalások csúszásáért tehát nem a küldő felek a felelősek.

A pénzek a központi elszámolóház rendszerében akadtak el.