Megszólalt a Giro az akadozó átutalások miatt – késtek a fizetések és a családi pótlék

Akadoztak 14 óráig a 20 millió forint feletti átutalások, de a Giro közölte: megoldódott a technikai probléma. Hangsúlyozták: a mai napon beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.

„A GIRO által üzemeltetett egyik szolgáltatás, az IG2-es elszámolási platformnál nem tervezett, átmeneti szolgáltatáslassulás volt tapasztalható a jellemzően a 20 millió forintot meghaladó egyedi tranzakciók és csoportos utalásokra használt rendszerünkben, a bankok közötti elszámolásoknál. A lassulásról valamennyi pénzforgalmi partnerünket tájékoztattuk. Ügyfeleink folyamatosan küldhették be a tranzakciókat, melyek elszámolása kizárólag az IG2 platform ügyleteinél ma reggel 7–14 óra között átmenetileg meghaladta a vállalt időintervallumot.

A szolgáltatás színvonalát a nap folyamán rendeztük.

Fontos kiemelni, hogy a lassulás sem a GIRO által üzemeltetett KVR csalásmegelőző rendszert, sem az azonnali átutalási platformot nem érintette” – közölte a Giro a Portfolio cikke szerint. Kiemelték azt is: a mai napon beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.

A portál összefoglalója szerint a hosszú hétvége utáni első munkanapon a bankok, a fizetési szolgáltatók és a vállalatok arra lettek figyelmesek, hogy a partnereiktől várt nagyobb összegek nem érkeznek meg.

A leállás az éjszakai, valamint a napközbeni nagyobb utalásokat elszámoló InterGiro1 és InterGiro2 rendszereket érintette.

Több pénzintézet is megerősítette a hiba tényét. Az értesítés szerint egy külső szolgáltató hibája miatt átmenetileg szüneteltek az azonnali rendszeren kívüli, nagyobb összegű vagy időzített tranzakciók.

A munkabérek és egyéb nagy összegű utalások csúszásáért tehát nem a küldő felek a felelősek.

A pénzek a központi elszámolóház rendszerében akadtak el.

Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók

A Magyartanárok Egyesülete elnöke nem számít jó eredményekre a magyar nyelv és irodalom érettségin, amelyen középszinten a második részben Arany János A tölgyek alatt című költeményét kapták a diákok műelemzésként, míg a témakifejtő esszé témája a létösszegző versek voltak három magyar példán keresztül.
 

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Minienki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Kedden további áremelkedésre számíthatunk a kutakon, írja a holtankoljak.

Végleges döntés született: a helyiek nyomására teljesen eltakarítják az akkumulátorokat ebből a hazai raktárból

Véglegesen távozik az érdi CTPark logisztikai központból az akkumulátorok raktározásával és tesztelésével foglalkozó NXT Logis Kft., valamint az összes hozzá kapcsolódó partnercég.

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Iran responded to Trump's "Project Freedom" by threatening to attack US forces. Cargo ships from the UAE and South Korea have reported being hit in the strait on Monday.

