2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Nyitókép: mnb

Belső vizsgálat után feljelentést tett a jegybank új vezetése

Infostart / MTI

A Magyar Nemzeti Bank elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a jegybank korábbi vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk ügyében. A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve a jegybank új vezetése feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen – közölte az MNB.

Az MNB-nek 2025. március 4-e óta új vezetése van, az új vezetés alatt a jegybank a jogszabályoknak megfelelően működik. Az intézmény működésének felülvizsgálatával és racionalizálásával minden terület élére, így a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökségre is új alelnök került.

A jegybank a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának – olvasható a tájékoztatásban.

Az MNB áprilisi kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján, április 28-án újságírói kérdésre Varga Mihály jegybankelnök elmondta: vizsgálják a Simor András volt jegybankelnök által elmondottakat, miszerint az MNB korábbi vezetése nyomást gyakorolt az Erste Bankra Simor eltávolítása érdekében. Az MNB elnöke akkor azt mondta: reméli, hogy a vizsgálat néhány napon belül lezárul, és arról tájékoztatást fognak adni.

Simor András az Erste Bank bécsi anyabankja, az Erste Group felügyelőbizottságának volt tagja.

Arató László: hidegzuhanyként érhetett sokakat a magyarérettségi feladatsora, rossz eredmények várhatók

A Magyartanárok Egyesülete elnöke nem számít jó eredményekre a magyar nyelv és irodalom érettségin, amelyen középszinten a második részben Arany János A tölgyek alatt című költeményét kapták a diákok műelemzésként, míg a témakifejtő esszé témája a létösszegző versek voltak három magyar példán keresztül.
 

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Magyar műhold mehet a Holdhoz

Magyar műhold készül a Holdhoz: a Remred Technológia Fejlesztő Zrt., a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának vállalata, nemzetközi konzorcium élén, konzorciumvezetőként irányítja az Európai Űrügynökség (ESA) holdprogramjához kapcsolódó MoonRAD küldetést. A program célja egy közel 300 kilogrammos, Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése – áll a vállalat közleményében.

Kipukkadt a lufi a fővárosi lakáspiacon, óriásit zuhant a kereslet: mostantól a vevők diktálják a feltételeket?

A tavalyi drágulás után 2026 elejére megállt a budapesti lakásárak emelkedése, a kereslet pedig drasztikusan visszaesett.

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Donald Trump earlier said the military's "Project Freedom" would allow commercial ships to leave the strait. Iran responded by threatening to attack US forces.

2026. május 4. 15:57
Gond van a magyar bankrendszerben, a fizetések is késhetnek
2026. május 4. 12:14
Működnek az oroszok elleni szankciók – ottani vállalatok állítják
