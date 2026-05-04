Belső vizsgálat után feljelentést tett a jegybank új vezetése

Az MNB-nek 2025. március 4-e óta új vezetése van, az új vezetés alatt a jegybank a jogszabályoknak megfelelően működik. Az intézmény működésének felülvizsgálatával és racionalizálásával minden terület élére, így a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökségre is új alelnök került.

A jegybank a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának – olvasható a tájékoztatásban.

Az MNB áprilisi kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján, április 28-án újságírói kérdésre Varga Mihály jegybankelnök elmondta: vizsgálják a Simor András volt jegybankelnök által elmondottakat, miszerint az MNB korábbi vezetése nyomást gyakorolt az Erste Bankra Simor eltávolítása érdekében. Az MNB elnöke akkor azt mondta: reméli, hogy a vizsgálat néhány napon belül lezárul, és arról tájékoztatást fognak adni.

Simor András az Erste Bank bécsi anyabankja, az Erste Group felügyelőbizottságának volt tagja.