„Hamarosan érkeznek az uniós források” – a nap hírei

Május utolsó hetében megkötik azt a politikai megállapodást, amelynek révén Magyarország hozzájuthat a sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz – jelentette be Magyar Péter, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalást és azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel.

Hat kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az Európai Bizottság, amely több esetben az Európai Unió Bíróságához is fordult. A testület kifogásolja egyebek mellett a migránscsempészet elleni szankciók elégtelenségét, a külföldi rendszámú autósokat sújtó eltérő üzemanyagárakat, valamint a külföldi irányítású kiskereskedelmi vállalkozásokat hátrányosan érintő adórendszert.

Bejelentette a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: a lépéssel 6 milliárd forint közpénz takarítható meg.

Stratégiai koordinációjáért lesz felelős az új egészségügyi minisztériumban Cserháti Péter, egykori helyettes államtitkár. A 63 éves traumatológus 16 év után tér vissza az egészségpolitikába.

Visszavonta az akkumulátoripari beruházások elvi támogatásáról szóló határozatát Szolnok közgyűlése. A polgármester úgy indokolt, a beruházó hosszabb ideje nem tájékoztatta az önkormányzatot és a lakosságot a projekt tényleges környezetterhelési paramétereiről.

Hosszú távon is képes fenntartani az évi 200 millió eurós minimális osztalékszintet a Richter, miközben a szabad cash-flow tovább emelkedik – közölte a közgyűlés után Orbán Gábor vezérigazgató. A részvényesek jóváhagyták, hogy a 2025-ös eredmény után a törzsrészvényekre 120 milliárd forint osztalékot fizessen a társaság.

Előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA vita rendezéséért a horvát kormányfő. Egy amerikai bíróság ugyanis a közelmúltban ismét a Mol javára döntött a két fél egyik jogvitájában. A határozat szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie a magyar olajvállalatnak.

Megérkezett a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta 16 vadászgépre nőtt.

Kezdeményezte a Magyarországgal szembeni 7-es cikkelyes eljárás azonnali megszüntetését a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációja. Deutsch Tamás delegációvezető szerint az eljárás a politikai nyomásgyakorlás eszköze volt.

Visszautasította Irán legutóbbi ajánlatát a Hormuzi-szoros megnyitására az amerikai elnök, és fenntartja az iráni kikötők blokádját. Donald Trump az Axios hírportálnak úgy nyilatkozott, kitart eredeti célja mellett, ami megakadályozni azt, hogy Irán atomfegyver birtokába jusson.

Az Európai Bizottság elnöke szerint évekig is tarthatnak a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai, amelyek 60 nap alatt több mint 27 milliárd euróval növelték az unió fosszilis energiaimport-költségeit. Ursula von der Leyen az EP plenáris ülésén hangsúlyozta: a válság megoldása az energiafüggőség csökkentése, a megújuló és nukleáris források erősítése, valamint a közös uniós fellépés, amely jobban védi a fogyasztókat és a vállalkozásokat.

Ideiglenes keretet fogadott el az Európai Bizottság, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy többlettámogatással segítsék a közel-keleti – különösen az iráni konfliktus – hatásainak leginkább kitett ágazatokat. A keret segítséget nyújt a többi között a mezőgazdaság, a halászat, a szállítás és az energiaigényes iparágak számára.

Az ENSZ jelentése szerint az élelmiszerárak 6, az Európába szállított nyersolaj ára 53 százalékkal nőtt a Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom leállása óta. Február 28-a óta a Hormuzi-szoroson átkelő hajók száma 95,3 százalékkal csökkent.

Az orosz elnök közölte Donald Trump amerikai elnökkel, hogy a május 9-ei győzelem napja alkalmából, az ünnepségek idejére hajlandó fegyverszünetet hirdetni az ukrajnai konfliktusban. Erről Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója számolt be. Eközben kiderült, harceszközök nélkül tartják az idei győzelem napi díszszemlét Moszkvában.

Ukrán dróncsapás érte az oroszországi Perm olajszivattyú-állomást, amely az ország fő kőolajszállító rendszerének része, és több mint 1500 kilométerre fekszik az ukrán határtól – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat. Az ukrán katonai hírszerzés szerint a haditengerészet egy szankció alatt álló orosz olajszállító hajót is megrongált a Fekete-tengeren.

Átirányítja Kazahsztán a Barátság vezeték északi ágáról azt a 260 ezer tonna nyersolajat, amelyet eredetileg májusban Németországba szállítottak volna. Ezt azután közölte a kazah energiaügyi minisztérium, hogy Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah nyersolaj továbbítását a vezetéki északi, a szlovák és magyar szakasztól eltérő ágán.

Fegyverexportba kezdhet Ukrajna, mivel egyes területeken a hadiipari termelés már meghaladja a hadsereg igényeit – jelentette be az államfő. Volodimir Zelenszkij szerint akár 50 százalékos kapacitásfelesleg is kialakult.

Harceszközök nélkül tartják az idei győzelem napi díszszemlét Moszkvában május 9-én. Az orosz védelmi minisztérium közölte: az eseményen a katonai felszerelések bemutatóját a műveleti helyzet miatt törölték, de a több ezer tisztjelölt felvonulását megtartják a Vörös téren.