Az új kormány megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Magyar Péter ennyit írt közösségi oldalán: „Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt. Ezzel spórolunk hatmilliárd forint közpénzt.”

Magyar Péter már többször beszélt a Szuverenitásvédelmi Hivatal jövőjéről, 2025-ben, Budapestről Nagyváradra induló országjárása kezdetén például úgy nyilatkozott a Magyar Hangnak, hogy kormányra kerülésük esetén „sóval hintik be” a helyét.

A hivatalt vezető Lánczi Tamás kevéssel korábban hosszú bejegyzést írt a Facebookra a témában.

Mint közösségi oldalán írja: „a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható. De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni”.

A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad – fogalmaz Lánczi, aki azt is hangsúlyozza, hogy az elmúlt két évben ők azért dolgoztak hogy felhívják a figyelmet: „a magyar demokratikus folyamatokba történő külföldi beavatkozás létező valóság”.

Az elnök szerint „a Hivatal működése veszélyforrást jelentett mindazok számára, akik Magyarországot nem szuverén államként, a magyarokat nem önrendelkező nemzetként kezelik”.