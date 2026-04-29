2026. április 29. szerda Péter
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke beszédet mond a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet A tét: Magyarország szuverenitása címû konferenciáján Budapesten, a Márai Sándor Mûvelõdési Házban 2026. március 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Az új kormány megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

A leendő miniszterelnök közölte: megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amelynek vezetője egy hosszú bejegyzést fogalmazott meg a témában.

Magyar Péter ennyit írt közösségi oldalán: „Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt. Ezzel spórolunk hatmilliárd forint közpénzt.”

Magyar Péter már többször beszélt a Szuverenitásvédelmi Hivatal jövőjéről, 2025-ben, Budapestről Nagyváradra induló országjárása kezdetén például úgy nyilatkozott a Magyar Hangnak, hogy kormányra kerülésük esetén „sóval hintik be” a helyét.

A hivatalt vezető Lánczi Tamás kevéssel korábban hosszú bejegyzést írt a Facebookra a témában.

Mint közösségi oldalán írja: „a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható. De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni”.

A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad – fogalmaz Lánczi, aki azt is hangsúlyozza, hogy az elmúlt két évben ők azért dolgoztak hogy felhívják a figyelmet: „a magyar demokratikus folyamatokba történő külföldi beavatkozás létező valóság”.

Az elnök szerint „a Hivatal működése veszélyforrást jelentett mindazok számára, akik Magyarországot nem szuverén államként, a magyarokat nem önrendelkező nemzetként kezelik”.

A Fidesz rádöntötte a kiskereskedelem minden gondját a Tisza-kormányra - az idő pedig sürget

Az új magyar kormány három kulcsfeladattal néz szembe a kiskereskedelemben: az árrésstop kivezetésével, a plázastop reformjával és a különadók rendezésével. Az árrésstop megszüntetésénél a legnagyobb dilemmát az jelenti, hogy a fokozatos vagy a gyors kivezetés hoz-e kevesebb inflációs kockázatot. A plázastop kapcsán iparági szereplők szerint a szabályozás érdemben visszafogta a külföldi láncok terjeszkedését, de van, aki óva int a leegyszerűsített döntéstől. A különadók mérséklését a történelmi szintű költségvetési hiány nehezíti.

Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett.

Two Jewish men seriously injured after being stabbed in north London

A man with a knife was seen running down a street in Golders Green, attempting to stab Jewish people in the area, a Jewish security group says.

2026. április 29. 13:18
A Honvédelmi Minisztériumban is megkezdődött az átadás-átvétel
2026. április 29. 13:06
Megszűnik a DK? A párt hivatalos közlést fogalmazott meg
