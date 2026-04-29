2026. április 29. szerda Péter
Orosz katonák a II. világháborúban a náci Németország felett aratott gyõzelem 80. évfordulójának alkalmából tartott gyõzelem napi díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2025. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ria Novosztyi pool/Vlagyimir Asztapkovics

Olyan katonai díszszemlére készül Moszkva, amit még nem látott a világ

Infostart / MTI

Harceszközök nélkül tartják a moszkvai győzelem napi katonai díszszemlét az ukrán drónfenyegetés miatt – jelentette be az orosz védelmi minisztérium.

A május 9-i díszszemlén, amelyet a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak, nem vesznek részt katonai középiskolások és kadétok, valamint nem vonul fel a szárazföldi haditechnikai eszközök oszlopa. Ennek oka az „aktuális operatív helyzet” – közölte a minisztérium.

„A felvonulás gyalogos menetoszlopában részt vesznek a legmagasabb szintű katonai oktatási intézményeket, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek valamennyi fegyvernemét és haderőtípusait képviselő katonák” – írták a közleményben. A díszszemle légiparádéval zárul, amelynek keretében Szu-25-ös repülőgépek az orosz trikolór színeit húzzák majd az égen.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a döntést azzal a „terrorfenyegetéssel” magyarázta, amellyel Kijev „harctéri kudarcaira” reagál. Hangsúlyozta, hogy a parádét ennek ellenére megrendezik, ha csökkentett formátumban is a tavalyihoz, a győzelem 80. évfordulóján tartotthoz képest. Későbbe ígért tájékoztatás arról, hogy mely országok vezetői lesznek jelen az eseményen.

A díszszemle televíziós közvetítése alatt a felszerelések bemutatása helyett az orosz fegyveres erők alakulataiban szolgáló katonákról vetítenek majd felvételeket, a többi között az ukrajnai háborúban harcolókról és a nukleáris erőknél szolgálókról – írták nyugati hírügynökségek.

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

A Szlovák Nemzeti Párt határozottan visszautasítja Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök kijelentéseit, egyebek mellett azt, hogy korábban Szlovákia területét Felvidéknek nevezte, és hogy arról beszélt, segíteni fogja az ezen a területen élő honfitársait. A nemzetiek szerint az ilyen retorika ellentétes az állam szuverenitásának elveivel, és a szlovák–magyar kapcsolatok romlásához vezethet.
 

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára.
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Kedd óta dacolnak a lángokkal a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében, ahol ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót. A regionális kormányzó szerint további 300 katasztrófavédelmi szakember fog a városba érkezni, miután 250-en nem bírtak a lángokkal. A támadás nyomán Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök szerint "egyre gyakoribbá válnak a polgári infrastruktúra ellen irányuló dróncsapások", ennek legfrissebb példája Tuapszében pedig "súlyos környezeti következményekkel járhat". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán front legutóbbi fejleményeivel.

Ursula von der Leyen kemény figyelmeztetést küldött: évekig is elhúzódhat a válság

A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

Police say two men in their 70s and 30s were attacked. The suspect, aged 45, was Tasered and arrested and also attempted to stab police officers, the Met says.

