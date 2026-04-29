Olyan katonai díszszemlére készül Moszkva, amit még nem látott a világ

A május 9-i díszszemlén, amelyet a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak, nem vesznek részt katonai középiskolások és kadétok, valamint nem vonul fel a szárazföldi haditechnikai eszközök oszlopa. Ennek oka az „aktuális operatív helyzet” – közölte a minisztérium.

„A felvonulás gyalogos menetoszlopában részt vesznek a legmagasabb szintű katonai oktatási intézményeket, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek valamennyi fegyvernemét és haderőtípusait képviselő katonák” – írták a közleményben. A díszszemle légiparádéval zárul, amelynek keretében Szu-25-ös repülőgépek az orosz trikolór színeit húzzák majd az égen.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a döntést azzal a „terrorfenyegetéssel” magyarázta, amellyel Kijev „harctéri kudarcaira” reagál. Hangsúlyozta, hogy a parádét ennek ellenére megrendezik, ha csökkentett formátumban is a tavalyihoz, a győzelem 80. évfordulóján tartotthoz képest. Későbbe ígért tájékoztatás arról, hogy mely országok vezetői lesznek jelen az eseményen.

A díszszemle televíziós közvetítése alatt a felszerelések bemutatása helyett az orosz fegyveres erők alakulataiban szolgáló katonákról vetítenek majd felvételeket, a többi között az ukrajnai háborúban harcolókról és a nukleáris erőknél szolgálókról – írták nyugati hírügynökségek.