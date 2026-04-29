Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

61 százalék fölött volt a társasági közgyűlési részvétel a Richternél, aminek Orbán Gábor vezérigazgató őszintén örült, mert a nemzetközi befektetőktől kifejeződő bizalom jele.

„A tavalyi évről a beszámolót elfogadták, ami egy folyamatosan és dinamikusan fejlődő cég képét mutatja. Tudtuk az év elején bejelentett előrejelzések mentén alakítani az üzleti folyamatokat, sőt a jövedelmezőség tekintetében még túl is tudtuk szárnyalni az év elején meghatározott célszámot, úgyhogy javítani tudtunk. Erre büszkék vagyunk, és ez is adta többek között a lehetőséget arra, hogy az osztalékfizetés tekintetében magasabb összegről, sőt egy speciális osztalék kifizetéséről döntsön a közgyűlés” – részletezte Orbán Gábor.

A kifizetési döntést többek között az is támogatta, hogy a tavalyi évben azok az akvizíciós kísérletek, amelyeknek nekifutottak, nem bizonyultak sikeresnek, viszont így gyorsabban halmozódhatott a vállalat készpénzállománya; ezt tükrözte a korábban megállapodottaknak megfelelően a speciális osztalék kifizetése, ami így a rendes osztalékkal együtt 120 milliárd forintra rúgott.

Az osztalék kifizetésére a közgyűlésen egy olyan megoldás született, hogy a törzsrészvényeseknek ugyan most megtörténik az osztalék kifizetése, az alapítványi részvényeseké viszont majd más időzítéssel. Ennek hátteréről Orbán Gábor elmondta: a közgyűlésen az osztalék tekintetében minden a papírforma és az elmúlt évek, sőt évtizedek gyakorlatának megfelelően történt, semmilyen változás nincs, nem is lehetett, hiszen a közelmúltban – az elmúlt napokban-hetekben – már nem volt arra lehetősége a Richternek, hogy beavatkozzon ebbe a jóval korábban, márciusban elindított folyamatba. A választások azonban részben új helyzetet állítottak elő.

„A leendő miniszterelnök és a kormány az egyik legnagyobb feladatának tekinti, hogy az uniós tárgyalásokban Magyarország javára rendezést érjen el, és azt a jelzést kaptam, hogy ebben a Richter úgy tud segíteni, ha a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok mint tulajdonosok esetében az osztalékfizetés átütemezésére törekszik.

Mi ezt komolyan is vesszük, ha így tudunk segíteni, akkor így fogunk. Ez piackonform, és szigorúan a jog keretein belül igyekszünk eljárni. Optimista vagyok, mert mindenkinek érdeke, hogy az uniós tárgyalások sikerre vezessenek a pénzről, Magyarország akkor lesz sikeres, ha rendeződik ez a helyzet is. A Richter minden döntésekor mérlegeli a magyar gazdaság érdekeit, nincs kivétel” – nyomatékosította a nagyvállalat vezetője.

A belpolitikai változások mentén még arra is reagált az InfoRádió kérdésére, hogy hogyan áll a Richter az egészségügyi tárca önállósodásához.

„Ez a terület felértékelődését vonja maga után, amire nagy szükség van, hiszen köztudott, hogy az egészségügyi ráfordítások mértéke nem éri el az uniós átlagra jellemző szintet, tehát a magyar társadalom és az ipar szempontjából is nagyon üdvözlendő lépés. Bízunk abban, hogy az anyagi feltételrendszer is ehhez fog igazodni” – jelentette ki Orbán Gábor.

2030 vízválasztó lesz a Vraylar miatt

A Richter 2030-ban egyébként példátlan dolog előtt áll majd, az év március 17. napján lejár ugyanis sikergyógyszere, a Vraylar szabadalma; a Kelet-Közép-Európában valaha volt legnagyobb szabadalomlejáratáról van szó, a dátum ismerete pedig abból adódik, hogy a tavalyi év vége felé az amerikai gyógyszerügynökség jóváhagyta a szabadalmi időkiterjesztést, amiben egyébként a Richter reménykedett. Orbán Gábor megjegyezte: a valaha volt legsikeresebb magyarországi készítményről van szó, de ennek a sikernek 2030-ban vége szakad, ami törést is jelent majd a Richter pénzáramában. Erre fel is kell készülnie a vállalatnak, meg kell alapozni a jövőbeli jövedelmezőség további forrásait, amelyekre hosszú távon támaszkodni lehet. Még egyébként maga az akkori bevételkiesés sem számít, hiszen amekkora forgalommal számoltak a Vraylarral, annál is jobban megy a szer most,

„a leggyorsabban növekvő antipszichotikumról beszélünk”,

ami azt jelenti, hogy a jelenlegi sok százmillió dolláros jogdíjbevételen túl is reménykedhet a Richter további emelkedésben a következő években; ez zuhan le 2030-tól.

Az egyik reménybeli jövedelemforrás egyébként a legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő üzletág, a nőgyógyászat lesz, ami önmagában is nagyon erős, és a hagyományos üzletben is vannak komoly tartalékok és jövőbeli potenciál, nem beszélve a biotechnológiáról, ami pedig „csak az idén kezd igazán termelni, eddig a befektetési időszak volt”.

A cikk Sipos Ildikó interjúja alapján készült.