2026. április 29. szerda
Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója beszédet mond a Richter innovációs hálózatok partnerségi megállapodásának aláírásán 2024. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

Infostart / InfoRádió

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára, hogy ezzel is támogassa az új kormányt az uniós viták rendezésében. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok a Richterben összesen 25 százalékos részesedéssel rendelkeznek.

61 százalék fölött volt a társasági közgyűlési részvétel a Richternél, aminek Orbán Gábor vezérigazgató őszintén örült, mert a nemzetközi befektetőktől kifejeződő bizalom jele.

„A tavalyi évről a beszámolót elfogadták, ami egy folyamatosan és dinamikusan fejlődő cég képét mutatja. Tudtuk az év elején bejelentett előrejelzések mentén alakítani az üzleti folyamatokat, sőt a jövedelmezőség tekintetében még túl is tudtuk szárnyalni az év elején meghatározott célszámot, úgyhogy javítani tudtunk. Erre büszkék vagyunk, és ez is adta többek között a lehetőséget arra, hogy az osztalékfizetés tekintetében magasabb összegről, sőt egy speciális osztalék kifizetéséről döntsön a közgyűlés” – részletezte Orbán Gábor.

A kifizetési döntést többek között az is támogatta, hogy a tavalyi évben azok az akvizíciós kísérletek, amelyeknek nekifutottak, nem bizonyultak sikeresnek, viszont így gyorsabban halmozódhatott a vállalat készpénzállománya; ezt tükrözte a korábban megállapodottaknak megfelelően a speciális osztalék kifizetése, ami így a rendes osztalékkal együtt 120 milliárd forintra rúgott.

Az osztalék kifizetésére a közgyűlésen egy olyan megoldás született, hogy a törzsrészvényeseknek ugyan most megtörténik az osztalék kifizetése, az alapítványi részvényeseké viszont majd más időzítéssel. Ennek hátteréről Orbán Gábor elmondta: a közgyűlésen az osztalék tekintetében minden a papírforma és az elmúlt évek, sőt évtizedek gyakorlatának megfelelően történt, semmilyen változás nincs, nem is lehetett, hiszen a közelmúltban – az elmúlt napokban-hetekben – már nem volt arra lehetősége a Richternek, hogy beavatkozzon ebbe a jóval korábban, márciusban elindított folyamatba. A választások azonban részben új helyzetet állítottak elő.

„A leendő miniszterelnök és a kormány az egyik legnagyobb feladatának tekinti, hogy az uniós tárgyalásokban Magyarország javára rendezést érjen el, és azt a jelzést kaptam, hogy ebben a Richter úgy tud segíteni, ha a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok mint tulajdonosok esetében az osztalékfizetés átütemezésére törekszik.

Mi ezt komolyan is vesszük, ha így tudunk segíteni, akkor így fogunk. Ez piackonform, és szigorúan a jog keretein belül igyekszünk eljárni. Optimista vagyok, mert mindenkinek érdeke, hogy az uniós tárgyalások sikerre vezessenek a pénzről, Magyarország akkor lesz sikeres, ha rendeződik ez a helyzet is. A Richter minden döntésekor mérlegeli a magyar gazdaság érdekeit, nincs kivétel” – nyomatékosította a nagyvállalat vezetője.

A belpolitikai változások mentén még arra is reagált az InfoRádió kérdésére, hogy hogyan áll a Richter az egészségügyi tárca önállósodásához.

„Ez a terület felértékelődését vonja maga után, amire nagy szükség van, hiszen köztudott, hogy az egészségügyi ráfordítások mértéke nem éri el az uniós átlagra jellemző szintet, tehát a magyar társadalom és az ipar szempontjából is nagyon üdvözlendő lépés. Bízunk abban, hogy az anyagi feltételrendszer is ehhez fog igazodni” – jelentette ki Orbán Gábor.

2030 vízválasztó lesz a Vraylar miatt

A Richter 2030-ban egyébként példátlan dolog előtt áll majd, az év március 17. napján lejár ugyanis sikergyógyszere, a Vraylar szabadalma; a Kelet-Közép-Európában valaha volt legnagyobb szabadalomlejáratáról van szó, a dátum ismerete pedig abból adódik, hogy a tavalyi év vége felé az amerikai gyógyszerügynökség jóváhagyta a szabadalmi időkiterjesztést, amiben egyébként a Richter reménykedett. Orbán Gábor megjegyezte: a valaha volt legsikeresebb magyarországi készítményről van szó, de ennek a sikernek 2030-ban vége szakad, ami törést is jelent majd a Richter pénzáramában. Erre fel is kell készülnie a vállalatnak, meg kell alapozni a jövőbeli jövedelmezőség további forrásait, amelyekre hosszú távon támaszkodni lehet. Még egyébként maga az akkori bevételkiesés sem számít, hiszen amekkora forgalommal számoltak a Vraylarral, annál is jobban megy a szer most,

„a leggyorsabban növekvő antipszichotikumról beszélünk”,

ami azt jelenti, hogy a jelenlegi sok százmillió dolláros jogdíjbevételen túl is reménykedhet a Richter további emelkedésben a következő években; ez zuhan le 2030-tól.

Az egyik reménybeli jövedelemforrás egyébként a legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő üzletág, a nőgyógyászat lesz, ami önmagában is nagyon erős, és a hagyományos üzletben is vannak komoly tartalékok és jövőbeli potenciál, nem beszélve a biotechnológiáról, ami pedig „csak az idén kezd igazán termelni, eddig a befektetési időszak volt”.

A cikk Sipos Ildikó interjúja alapján készült.

Kedd óta dacolnak a lángokkal a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében, ahol ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót. A regionális kormányzó szerint további 300 katasztrófavédelmi szakember fog a városba érkezni, miután 250-en nem bírtak a lángokkal. A támadás nyomán Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök szerint "egyre gyakoribbá válnak a polgári infrastruktúra ellen irányuló dróncsapások", ennek legfrissebb példája Tuapszében pedig "súlyos környezeti következményekkel járhat".

A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

Police say two men in their 70s and 30s were attacked. The suspect, aged 45, was Tasered and arrested and also attempted to stab police officers, the Met says.

