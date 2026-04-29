2026. április 29. szerda Péter
Nyitókép: Anton Petrus

Csapás érte az orosz olajipar egyik kulcsfontosságú létesítményét – videó

Infostart

Sikeres dróncsapást mért szerdára virradóra Oroszországban a Perm nevű olajszivattyú-állomásra az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti központja. A célpont több mint 1500 kilométerre van az ukrán határtól – közölte az SZBU a Telegramon szerdán.

„Az SZBU szakemberei az éjszaka folyamán csapást mértek a szivattyúállomásra, amely a Transznyefty részvénytársaság tulajdonában van, és az Oroszországi Föderáció fő kőolajszállító rendszerének stratégiai szempontból fontos csomópontja. A létesítményen keresztül az olajat négy irányba osztják szét, így a Permi Olajfinomítóhoz is” – írta közleményében az SZBU.

„Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának (HUR) különleges egységei megsemmisítették az orosz gárda Ahmat egységéhez tartozó zsoldosok egy csoportját – számolt be a katonai hírszerzés. Az ukrán hírszerzők drón- és tüzérségi csapásokkal semmisítették meg az ellenség szállítóeszközeit és páncélozott technikáját. A Ramzan Kadirov csecsen vezetőhöz hű fegyvereseknek a legnagyobb személyi veszteségeket okozták azóta, hogy Oroszország megindította teljes körű invázióját” – írta közleményében a HUR.

Az ukrán vezérkar a Facebookon arról adott hírt, hogy az ukrán haditengerészet két kamikaze drónhajó alkalmazásával reggel csapást mért az orosz olajszállításért szankció alatt álló Marquise nevű hajóra, amely kameruni zászló alatt közlekedett. A közlemény szerint a tanker az oroszországi Tuapsze térségétől mintegy 210 kilométerre délkeletre tartózkodott, automatikus azonosító rendszer nélkül haladt, és feltehetően egy másik hajóról érkező rakományra várt. A találat a hajó tatját érte, a hajócsavar és a kormánylapátrendszer, valamint a gépház területén.

A tanker Ukrajna, az Egyesült Királyság, az Európai Unió, Svájc, Új-Zéland és Kanada szankciói alatt állt, és az oroszok illegális kőolajtermék-szállítására használták - fűzte hozzá a vezérkar.

A dél-ukrajnai Herszon város vezetése arról tájékoztatott, hogy egy orosz drón megtámadott egy benzinkutat, egy másik ellenséges drón pedig egy taxira csapott le, amelyben egy nő megsebesült.

Vladiszlav Balinszkij ökológus, az egyik dél-ukrajnai nemzeti park munkatársa a Facebookon közzétette, hogy az olajfolt, amely Odessza partvidékét borította a napokban végrehajtott orosz támadások után, mintegy 793 négyzetkilométeresre nőtt.

„A Copernicus Sentinel-2 kedden készült műholdas felvételei azt mutatják, hogy az olajfolt egy éjszaka alatt észak és északkelet felé terjedt, Ocsakiv irányába és tovább. A tengerfelszín szennyezésének mért területe körülbelül 793 négyzetkilométer” – írta a szakértő. Hozzátette, hogy az olajfoltok már Odessza strandjain is láthatók. Jelenleg a folt északi irányba, a Dnyeper-Bug torkolat felé halad.

Kezdőlap    Külföld    Csapás érte az orosz olajipar egyik kulcsfontosságú létesítményét – videó

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt
A Szlovák Nemzeti Párt határozottan visszautasítja Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök kijelentéseit, egyebek mellett azt, hogy korábban Szlovákia területét Felvidéknek nevezte, és hogy arról beszélt, segíteni fogja az ezen a területen élő honfitársait. A nemzetiek szerint az ilyen retorika ellentétes az állam szuverenitásának elveivel, és a szlovák–magyar kapcsolatok romlásához vezethet.
 

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára.
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai

Utolsó szakaszába lépett a Tisza Párt kormányalakítási folyamata, hiszen Magyar Péter tegnapi bejelentéseivel már csak két miniszter (a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter) kiléte ismeretlen. A Tisza-kormány várhatóan súlyos nemzetközi örökséggel kezdi majd a kormányzást, az Európai Bizottság ugyanis több korábbi kormányintézkedéssel kapcsolatban is kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Mindeközben a hazai közéleti botrányok sem fogynak el: zsarolásról beszélt Király Júlia, egykori MNB-alelnök, a kormányhoz közeli vállalatokkal szemben pedig újabb eljárások indultak.

Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül

A Szent Mihály-hegy lábánál olyan élménypark készül, ami a bringásoknak és a kirándulóknak is új megállóhely lehet.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

