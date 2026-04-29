Csapás érte az orosz olajipar egyik kulcsfontosságú létesítményét – videó

„Az SZBU szakemberei az éjszaka folyamán csapást mértek a szivattyúállomásra, amely a Transznyefty részvénytársaság tulajdonában van, és az Oroszországi Föderáció fő kőolajszállító rendszerének stratégiai szempontból fontos csomópontja. A létesítményen keresztül az olajat négy irányba osztják szét, így a Permi Olajfinomítóhoz is” – írta közleményében az SZBU.

Today, an Ukrainian enemy drone landed at one of the industrial sites in the Perm municipal district.



Employees were evacuated. There were no casualties.



A fire broke out at the facility. Emergency and operational services are working at the scene.

„Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának (HUR) különleges egységei megsemmisítették az orosz gárda Ahmat egységéhez tartozó zsoldosok egy csoportját – számolt be a katonai hírszerzés. Az ukrán hírszerzők drón- és tüzérségi csapásokkal semmisítették meg az ellenség szállítóeszközeit és páncélozott technikáját. A Ramzan Kadirov csecsen vezetőhöz hű fegyvereseknek a legnagyobb személyi veszteségeket okozták azóta, hogy Oroszország megindította teljes körű invázióját” – írta közleményében a HUR.

Az ukrán vezérkar a Facebookon arról adott hírt, hogy az ukrán haditengerészet két kamikaze drónhajó alkalmazásával reggel csapást mért az orosz olajszállításért szankció alatt álló Marquise nevű hajóra, amely kameruni zászló alatt közlekedett. A közlemény szerint a tanker az oroszországi Tuapsze térségétől mintegy 210 kilométerre délkeletre tartózkodott, automatikus azonosító rendszer nélkül haladt, és feltehetően egy másik hajóról érkező rakományra várt. A találat a hajó tatját érte, a hajócsavar és a kormánylapátrendszer, valamint a gépház területén.

A tanker Ukrajna, az Egyesült Királyság, az Európai Unió, Svájc, Új-Zéland és Kanada szankciói alatt állt, és az oroszok illegális kőolajtermék-szállítására használták - fűzte hozzá a vezérkar.

A dél-ukrajnai Herszon város vezetése arról tájékoztatott, hogy egy orosz drón megtámadott egy benzinkutat, egy másik ellenséges drón pedig egy taxira csapott le, amelyben egy nő megsebesült.

Vladiszlav Balinszkij ökológus, az egyik dél-ukrajnai nemzeti park munkatársa a Facebookon közzétette, hogy az olajfolt, amely Odessza partvidékét borította a napokban végrehajtott orosz támadások után, mintegy 793 négyzetkilométeresre nőtt.

„A Copernicus Sentinel-2 kedden készült műholdas felvételei azt mutatják, hogy az olajfolt egy éjszaka alatt észak és északkelet felé terjedt, Ocsakiv irányába és tovább. A tengerfelszín szennyezésének mért területe körülbelül 793 négyzetkilométer” – írta a szakértő. Hozzátette, hogy az olajfoltok már Odessza strandjain is láthatók. Jelenleg a folt északi irányba, a Dnyeper-Bug torkolat felé halad.