ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.38
usd:
312.52
bux:
132633.84
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, Magyarország leendõ miniszterelnökét (b) fogadja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben 2026. április 29-én.
Nyitókép: MTI/AP pool/Geert Vanden Wijngaert

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Infostart

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.

Magyar Péter a tárgyalást rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte Facebook-bejegyzésében. Közölte: a források segítségével be tudják indítani a magyar gazdaságot és meg tudják valósítani „a működő és emberséges országhoz” szükséges fejlesztéseket.

Hozzátette: megegyeztek abban, hogy a május 25-i héten visszatér Brüsszelbe, és megkötik a politikai megállapodást, amely ahhoz szükséges, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb hozzájussanak az őket megillető sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz.

A politikus úgy fogalmazott: szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel.

Magyar Péter korábban már bejelentkezett a Facebookon Brüsszelből. Akkor elmondta, hogy Ursula von der Leyen mellett António Costával, az Európai Tanács elnökével is találkozik a nap folyamán.

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

uniós források

ursula von der leyen

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt
Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Magyar Péter a gyanús pénzutalások ügyéről tájékoztatott

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

Az új kormány megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Megszűnik a DK? A párt hivatalos közlést fogalmazott meg

Hét szóvivője lesz a Fidesz frakciójának

A Honvédelmi Minisztériumban is megkezdődött az átadás-átvétel

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára.
VIDEÓ
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi?
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron?
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló?
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Videón a pusztítás: lecsapott az ukrán hírszerzés, a földön semmisültek meg Oroszország harci gépei

Videón a pusztítás: lecsapott az ukrán hírszerzés, a földön semmisültek meg Oroszország harci gépei

Ukrán drónegységek mértek csapást orosz helikopterekre a voronyezsi régióban, mintegy 150 kilométerre a frontvonaltól. A támadás során RAM-2 típusú csapásmérő drónokat vetettek be orosz Mi-28-as és Mi-17-es helikopterek ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő fordulat a magyar lakáspiacon: emiatt indulhat meg újra a roham az ingatlanokért

Meglepő fordulat a magyar lakáspiacon: emiatt indulhat meg újra a roham az ingatlanokért

A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 29. 18:33
Elbocsátotta a Magyar Pétert gyalázó jegyzőt Piliscsaba fideszes polgármestere
2026. április 29. 18:08
Füst és káosz a Keletinél: leállt a 2-es metró
×
×