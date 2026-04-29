2026. április 29. szerda Péter
Zágráb, 2024. április 17.Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök leadja a szavazatát a horvátországi parlamenti választásokon Zágrábban 2024. április 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat

Mol-INA: indulhatnak a „béketárgyalások”

Infostart / MTI

Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol-INA vita rendezése érdekében – mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján újságírói kérdésre válaszolva, miután egy amerikai bíróság nemrégiben ismét a Mol javára döntött a két fél egyik jogvitájában.

A jogvita háttere, hogy a Mol és a horvát kormány között 2009-ben gázüzletági megállapodás született. A Mol szerint Horvátország nem teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, ezért a vállalat 2013-ban választottbírósági eljárást indított, amelyet 2022-ben megnyert.

Az Egyesült Államok washingtoni szövetségi körzeti bíróságának bírája, Amir H. Ali nemrégiben ismét a Mol javára döntött. A határozat szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie a magyar olajvállalatnak. Ugyanez a bíró már 2025-ben elutasította Horvátország fellebbezését a 2022-es döntéssel szemben, amely 183,94 millió dollár kártérítést ítélt meg a Molnak.

Az összeg azóta a választottbírósági költségek és a kamatok miatt folyamatosan nőtt: előbb mintegy 200 millió dollárra emelkedett, márciusban 236 millió dollárt tett ki, jelenleg pedig már 286 millió dollár.

Plenkovic azt mondta: a Mol és Horvátország közötti jogvitát a jelenlegi kormány örökölte, ezért a kabinet minden rendelkezésre álló jogi eszközt igyekszik kimeríteni.

Hozzátette: Zágráb előkészítő egyeztetést, majd magas szintű tárgyalásokat szeretne Magyarországgal, amelyek „új kezdetet” jelenthetnének a Mol-INA kapcsolatokban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre.

A horvát miniszterelnök az INA privatizációját a horvát állam egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és hangsúlyozta: az energetikai szektorban működő nemzeti vállalatok hasonló privatizációja szerinte nem ismétlődhet meg.

A Fidesz rádöntötte a kiskereskedelem minden gondját a Tisza-kormányra - az idő pedig sürget

Az új magyar kormány három kulcsfeladattal néz szembe a kiskereskedelemben: az árrésstop kivezetésével, a plázastop reformjával és a különadók rendezésével. Az árrésstop megszüntetésénél a legnagyobb dilemmát az jelenti, hogy a fokozatos vagy a gyors kivezetés hoz-e kevesebb inflációs kockázatot. A plázastop kapcsán iparági szereplők szerint a szabályozás érdemben visszafogta a külföldi láncok terjeszkedését, de van, aki óva int a leegyszerűsített döntéstől. A különadók mérséklését a történelmi szintű költségvetési hiány nehezíti.

Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett.

Two Jewish men seriously injured after being stabbed in north London

A man with a knife was seen running down a street in Golders Green, attempting to stab Jewish people in the area, a Jewish security group says.

