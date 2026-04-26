2026. április 26. vasárnap Ervin
Pakisztáni rendõr egy ellenörzõpontnál az amerikai-iráni béketárgyalások helyszínének kijelölt Serena szálloda közelében Iszlámábádban 2026. április 21-én, a felek közötti kéthetes tûzszünet idején. Donald Trump amerikai elnök két nappal ezelõtti bejelentése szerint az amerikai küldöttség a napokban ismét Pakisztánba utazik, hogy az iráni delegációval tárgyaljon. A pakisztáni közvetítéssel Iszlámábádban tartott április 10-11-i elsõ tárgyalási forduló eredménytelenül zárult.
A közeljövőben nem várható tárgyalás Irán és az Egyesült Államok között – a nap hírei

Szerdán az Európai Bizottság elnökével egyeztet Brüsszelben az uniós források hazahozataláról Magyar Péter leendő kormányfő. Lövöldözés történt Washingtonban az amerikai elnök részvételével tartott fehér házi tudósítói díszvacsorán.

Szerdán Brüsszelben egyeztet az Európai Bizottság elnökével Magyar Péter leendő kormányfő az uniós források hazahozataláról. A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán úgy fogalmazott: nincs vesztegetni való idő, mivel augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási, lekötési határideje jár le. Közlése szerint a cél egy mielőbbi megállapodás, amely lehetővé teszi a szükséges jogszabályok módosítását és az uniós pénzek lehívását. Magyar Péter és a leendő kormány több tagja már április közepén Budapesten is tárgyalt az Európai Bizottság delegációjával.

Több fegyverrel felszerelkezve nyitott tüzet egy férfi egy washingtoni szálloda báltermének közelében, ahol az amerikai elnök részvételével tartottak díszvacsorát a fehér házi tudósítóknak. A lövések a titkosszolgálat egyik tagját is eltalálták, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. A fegyveres támadásnak az amerikai elnök és vezető kormányzati tisztviselők voltak a célpontjai, de sikerült őket időben kimenteni. A 31 éves, Kaliforniában tanárként és videojátékfejlesztőként dolgozó férfi hétfőn áll bíróság elé. Az uniós vezetők elítélték a washingtoni lövöldözést. Orbán Viktor leköszönő kormányfő üzenetében azt hangsúlyozta, hogy a politikában nincs helye az erőszaknak.

Tárgyalások folynak a brit uralkodó hétfőn kezdődő amerikai látogatásának terveiről a washingtoni lövöldözés után - közölte a Buckingham-palota. III. Károly király és felesége, Kamilla négynapos állami látogatásra utazik hétfőn az Egyesült Államokba az amerikai elnök meghívására. Az udvar szóvivője nem tért ki arra, hogy a lövöldözés miatt szóba került-e a király utazásának lemondása.

A közeljövőben nem várható tárgyalás Irán és az Egyesült Államok között, miután megrekedtek az egyeztetések újraindításáért tett erőfeszítések – írja a Reuters. Az amerikai elnök, miután lemondta a tárgyalóküldöttség pakisztáni útját arról beszélt: Irán a korábbinál kedvezőbb ajánlatot küldött. Donald Trump szerint az iráni vezetésen belül komoly belső hatalmi harc zajlik. Kiemelte azt is, hogy a tűzszünet ettől függetlenül érvényben marad. Teherán továbbra is az iráni kikötők blokádjának feloldásától teszi függővé a tárgyalások folytatását.

További libanoni települések kiürítésére szólított fel az izraeli hadsereg, miután újabb válaszcsapásokat indít a Hezbollah ellen. Benjamin Netenjahu izraeli kormányfő szerint a libanoni Hezbollah síita szervezet megsérti a 3 héttel meghosszabbított tűzszünetet, így Izrael fel fog lépni ellene. A Hezbollah nem sokkal az iráni háború február végi kitörése után, március 2-án indított rakétatámadást Izrael ellen, belesodorva Libanont a konfliktusba. Azóta több mint 2500 ember vesztette életét Libanonban izraeli támadásokban.

Izraelben vádalkut szorgalmaz Jichák Hercog elnök a kormányfő korrupciós ügyében. Benjamin Netanjahu tagadja az ellene felhozott, egyebek mellett hivatalos személy által elkövetett csalással, visszaéléssel és vesztegetéssel kapcsolatos vádakat. Benjamin Netanjahu tavaly novemberben nyújtotta be kegyelmi kérelmét az államfőnek.

Nem veszi fel mandátumát és semmilyen fideszes tisztségért nem indul Kósa Lajos. A Fidesz egyik jelenlegi alelnöke ezt Facebook oldalán közölte. Kósa Lajos posztjában megköszönte a pártot támogató emberek bizalmát, hozzátéve, hogy ezúttal nem voltak elegen a folytatáshoz. Orbán Viktor leköszönő kormányfő szombaton jelentette be, hogy visszaadja a mandátumát. A Fidesz országgyűlési frakciója hétfőn tartja alakuló ülését. A képviselőcsoport vezetője Gulyás Gergely lesz.

A szerb közlekedési miniszter szerint kizárólag a magyar féltől függ a Budapest-Belgrád vasútvonal üzembe helyezése. Aleksandra Sofronijevic egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között. Azt hangsúlyozta: a MÁV jelenleg az Európai Vonatbefolyásoló Rendszer ellenőrzését végzi.

A negyven éve történt csernobili atomkatasztrófára emlékezett a HungaroMet, amelynek kapcsán összefoglalót tett közzé. A jelentés szerint 1986. április 26-án a radioaktív anyagok nem közvetlenül keletről, hanem egy északi kerülő után, északnyugat felől érték el Magyarországot. Először Skandináviában észlelték a szennyezést. A szakértők szerint a kibocsátott radioaktív anyagoknak csak kis része jutott el Magyarországra.

Négyezer fős közösségi rendezvénnyel nyitotta meg a kapuit a felújított magyar Formula-1-es pálya Mogyoródon. A Hungaroring az utóbbi években kívül-belül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdődő stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magában foglalta a főbejárat megújulását, a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását, valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését, mostanra fejeződött be. A Hungaroring 365 napon át üzemelő multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal
A modern világ egyik legbiztosabbnak hitt rendszere, a légi közlekedés, 2026-ra meglepően sérülékennyé vált Európában. Nem egy külső sokk, hanem egymásra rakódó politikai és gazdasági döntések vezettek oda, hogy egyes reptereken már az alapvető működés feltételei is hiányoznak. A kerozinhiány nem pusztán energiaellátási probléma, hanem egy mélyebb strukturális feszültség tünete. Egy olyan rendszeré, amelyet túl szűkre szabtak.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe

Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. Hasonló bejelentés Kósa Lajos alelnöktől is érkezett az este. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől

Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől

Trump and officials 'likely' targets of press dinner shooting suspect, authorities believe

Trump and officials 'likely' targets of press dinner shooting suspect, authorities believe

The suspect is expected to be charged with assault of a federal officer and using a firearm during a crime of violence, officials have said.

2026. április 26. 20:30
Mentőt riasztottak az etyeki óvodához
2026. április 26. 20:17
Így használhatja ki a Fidesz az ellenzék közönségét saját újjáépítésére
