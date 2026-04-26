Magyar Péter újabb bejelentést tett, pénzről van szó

A megbeszélések középpontjában a források lehívásához szükséges feltételek és a folyamatok felgyorsítása áll.

A tájékoztatás szerint a személyes egyeztetés célja a fennálló kérdések mielőbbi rendezése, tekintettel arra, hogy a fejlesztési keretek hatékony felhasználása érdekében nincs elvesztegetni való idő.

A felek a találkozón áttekintik a forrásokhoz való hozzáférés technikai és szakpolitikai részleteit.

Magyar Péter hangsúlyozta, nagyon rövid az idő, augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási, lekötési határideje jár le.

A Tisza Párt elnöke hétfőn azt mondta, elvárja, hogy május 15-20. között Brüsszelben alá tudjanak írni egy olyan politikai megállapodást, amelynek alapján augusztus 31-ig módosítják a szükséges jogszabályokat, hogy elutalhassák a Magyarországnak járó pénzeket.