Újabb fideszes sztárpolitikus mondott le mandátumáról

Kósa Lajos döntését a választási kudarc miatti általános felelősségérzettel indokolta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a debreceniekért végzett munkáját nem adja fel.

Ezzel a bejelentéssel tovább bővült azon kormánypárti politikusok köre, akik a választások után úgy döntöttek, hogy nem ülnek be az új Országgyűlésbe.

Az új parlamenti ciklus megalakulása előtt több meghatározó kormánypárti politikus jelezte, hogy nem veszi fel mandátumát, helyüket a lista későbbi helyein szereplő jelöltek vehetik át.

A miniszterelnök, Orbán Viktor korábban bejelentette, hogy kormányfőként nem tartja szükségesnek a listás képviselői mandátum felvételét, így helyet ad a frakció más tagjainak.

Bánki Erik a Fidesz régiós pártigazgatója 36 évnyi frontpolitizálás után jelentette be visszavonulását, szintén lemondva parlamenti helyéről.

KDNP-s politikusok: A kisebbik kormánypárt több vezető tisztségviselője, köztük Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és a párt több delegáltja is hasonlóan döntött, többnyire kormányzati feladataikra vagy a generációváltás szükségességére hivatkozva.

A tervek szerint az 52 fős Fidesz-frakció vezető Gulyás Gergely lesz.

Az üresen maradt helyek sorsáról a Fidesz–KDNP országos választmánya hivatott dönteni a parlamenti alakuló ülés előtt. Az emberek számára ez a folyamat a kormánypárti struktúra jelentős átalakulását vetíti előre.