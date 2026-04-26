ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 26. vasárnap Ervin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Kósa Lajos, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Újabb fideszes sztárpolitikus mondott le mandátumáról

Infostart

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke vasárnap délután közösségi oldalán bejelentette, hogy a választási eredmények miatti felelősségvállalás jegyében nem veszi át országos listás mandátumát. A politikus egyúttal azt is közölte, hogy a párt közelgő tisztújító kongresszusán sem indul semmilyen tisztségért.

Kósa Lajos döntését a választási kudarc miatti általános felelősségérzettel indokolta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a debreceniekért végzett munkáját nem adja fel.

Ezzel a bejelentéssel tovább bővült azon kormánypárti politikusok köre, akik a választások után úgy döntöttek, hogy nem ülnek be az új Országgyűlésbe.

Az új parlamenti ciklus megalakulása előtt több meghatározó kormánypárti politikus jelezte, hogy nem veszi fel mandátumát, helyüket a lista későbbi helyein szereplő jelöltek vehetik át.

A miniszterelnök, Orbán Viktor korábban bejelentette, hogy kormányfőként nem tartja szükségesnek a listás képviselői mandátum felvételét, így helyet ad a frakció más tagjainak.

Bánki Erik a Fidesz régiós pártigazgatója 36 évnyi frontpolitizálás után jelentette be visszavonulását, szintén lemondva parlamenti helyéről.

KDNP-s politikusok: A kisebbik kormánypárt több vezető tisztségviselője, köztük Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és a párt több delegáltja is hasonlóan döntött, többnyire kormányzati feladataikra vagy a generációváltás szükségességére hivatkozva.

A tervek szerint az 52 fős Fidesz-frakció vezető Gulyás Gergely lesz.

Az üresen maradt helyek sorsáról a Fidesz–KDNP országos választmánya hivatott dönteni a parlamenti alakuló ülés előtt. Az emberek számára ez a folyamat a kormánypárti struktúra jelentős átalakulását vetíti előre.

Kezdőlap    Belföld    Újabb fideszes sztárpolitikus mondott le mandátumáról

kósa lajos

fidesz

fidesz-frakció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aranyrali paradoxon, avagy miért a gyengébb bányák részvényei emelkedtek többet?

Aranyrali paradoxon, avagy miért a gyengébb bányák részvényei emelkedtek többet?
Az aranyár emelkedése első pillantásra minden bányavállalatnak kedvez. Ám a valóság ennél sokkal érdekesebb. A legnagyobb nyertesek nem a leghatékonyabb cégek voltak, hanem azok, amelyek korábban a túlélésért küzdöttek. A magas kitermelési költségű bányák részvényei sokszor többszörösükre emelkedtek a rali során. De mi áll ennek a meglepő fordulatnak a hátterében?
VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Úgy néz ki, bedőltek a béketárgyalások: Trump egyetlen, rövid üzenetet küldött Amerika esküdt ellenségének

Donald Trump amerikai elnök azt üzente Iránnak, hogy amennyiben tárgyalni szeretnének a két ország közötti konfliktus lezárásáról, Teheránnak kell megtennie az első lépést – derült ki egy Fox News-nak adott vasárnapi interjúból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mennyit tudsz a csernobili katasztrófáról, a hírhedt atomerőmű-baleset körülményeiről? Kevesen szereznek 10 pontot!

Mennyire ismered az 1986-ban történt nevezetes, csernobili atomkatasztrófa részleteit? Töltsd ki 10 kérdéses kvízünket, és teszteld a tudásod!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 26. 17:25
Folytatódott a lottócsoda
2026. április 26. 17:09
Tüzek gyúltak az ország több pontján
×
×