Donald Trump amerikai elnök a borravalók adómentességérõl rendezett Las Vegas-i tanácskozáson 2026. április 16-án.
Donald Trump elégedett

Irán a korábbinál kezdvezőbb ajánlatot küldött az Egyesült Államoknak, Donald Trump közlése szerint rögtön azt követően, hogy az amerikai elnök lemondta az amerikai tárgyalóküldöttség útját.

Az elnök szombaton újságírók előtt az előzetesen bejelentett pakisztáni tárgyalási forduló törlését indokolva úgy fogalmazott: Irán "sokat ajánlott, de nem eleget".

"Adtak nekünk egy papírt, aminek jobbnak kellett volna lennie, és érdekes módon, azonnal, miután töröltem, tíz percen belül kaptunk egy új papírt, ami sokkal jobb volt" – mondta az elnök.

Megismételte korábbi meglátását, miszerint Irán vezetésén belül komoly hatalmi harcok vannak. Megfogalmazása szerint "óriási belharc" zajlik, ugyanakkor jelezte, hogy készen áll egyezségre, bárki is vezesse az országot.

Donald Trump előzőleg két telefoninterjúban is arról beszélt, hogy ami történt, nem jelenti azt, hogy vége lenne a tűzszünetnek Iránnal.

"Nemrég szóltam a kollégáimnak, akik épp indulni készültek, hogy ne menjenek, ne utazzanak megint 18 órát csak azért, hogy üldögéljenek, és a semmiről beszélgessenek. Különben is óriási a belső harc az iráni vezetésen belül. Senki nem tudja közülük, hogy ki a főnök. Ha akarnak, majd hívnak telefonon" - mondta az elnök telefonon nyilatkozva. Hozzátette:

"minden kártya az amerikai fél kezében van".

Szombaton az amerikai haderő Középső Parancsnoksága internetes közösségi oldalán azt közölte, hogy amerikai egységek visszafordulásra késztettek egy Irán felé energiahordozót szállító tankhajót, amely pénteken került fel az Egyesült Államok szankciós listájára, mint az iráni "árnyékflottához" tartozó jármű.

A Közel-Keletért is felelős amerikai irányítási törzs szerint a panamai bejegyzésű Sevan tankert az Arab-tengeren fogták el egy amerikai rombolóhajóról felszállt helikopter segítségével.

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk” – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Magyar Péter felelősségvállalást hiányol Orbán Viktortól

Semjén Zsolt benyújtotta lemondását a KDNP elnöki tisztségéről – szavaztak

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Lövöldöztek egy rendezvényen, amelyen Donald Trump is részt vett

Lövések dördültek el Washingtonban a hagyományos Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen, amelyen Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja is részt vett szombaton.

Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van

Negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amelynek valódi súlyát Magyarországon csak késve, töredékesen és sokszor félreértéseken keresztül ismerte meg a társadalom.

Trump says injured officer in 'great shape' after shooter stormed security at correspondents' dinner

Man, 31, to be charged in shooting had multiple weapons and was a "lone actor", police say, after president rushed out of event.

2026. április 26. 05:54
Merényletkísérlet Donald Trump ellen, menekíteni kellett az amerikai elnököt
2026. április 25. 21:46
Felhívással fordult az emberiséghez a pápa
