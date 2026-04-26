2026. április 26. vasárnap Ervin
Rendõrök akcióban a helyszínen 2026. április 25-én, miután egy férfi tüzet nyitott abban a washingtoni szállodában, amelynek báltermében Donald Trump amerikai elnök és más vezetõ politikusok részvételével a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének évenkénti vacsoráját tartották. A támadót õrizetbe vették, egy rendõrt eltalált egy lövés, az életét megmentette a golyóálló mellény.
Nyitókép: Tom Brenner

Újabb fordulat a Trump-merénylet kapcsán

Infostart

Feltételezhetően Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba az a férfi, aki a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél - közölte vasárnap Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter.

Blanche az NBC News hírtelevízió Meet the Press című műsorában elmondta, hogy a gyanúsított valószínűleg vonattal utazott Los Angelesből Chicagóba, majd onnan tovább Washingtonba, ahol a rendezvénynek helyt adó hotelben szállt meg.

A gyanúsított ellen hétfőn fognak hivatalosan vádat emelni szövetségi bíróságon szövetségi tisztviselő elleni támadás, valamint szövetségi tisztviselő lőfegyverrel történő meggyilkolásának kísérlete miatt - tette hozzá Blanche. A megbízott igazságügyi miniszter szerint a férfi nem működik együtt a hatóságokkal.

A nyomozók ugyan nem nevezték meg a gyanúsítottat, de az ügyet ismerő két rendvédelmi tisztségviselő az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva a 31 éves, kaliforniai illetőségű Cole Tomas Allenként azonosította az elkövetőt.

A bűnüldöző hatóságok a fegyveres támadó elektronikus eszközeinek és írásainak átvizsgálását követően előzetesen azt állapították meg, hogy a támadó célja a vacsorán részt vevő kormánytagok meggyilkolása volt.

A férfi megpróbált berontani a hatalmas bálterembe, de sikerült őt a földre teperni a felfordulásban, amelynek során lövések is eldördültek. Donald Trump elnököt és feleségét, Melaniát sietve elvitték a színpadról, a vendégek pedig az asztalok alatt húzódtak fedezékbe.

A férfi sörétes puskájából lövést adott le az amerikai tisztségviselők védelmét ellátó Titkos Szolgálat szolgálat egyik tagjára. Trump nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy biztonságit, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.

Elnöki kegyelmet kért a súlyos vádakkal illetett Benjamin Netanjahu: reagált az izraeli államfő

Jichák Hercog izraeli elnök csak azt követően fogja megfontolni Benjamin Netanjahu kormányfő kegyelmi kérvényét korrupciós ügyében, hogy a vádalkuval kapcsolatos minden lehetőség kimerült - jelentette ki vasárnap maga az izraeli államfő.

Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak

A Red Bull milton keynes-i központjában a semmiből húztak fel egy korszerű motorgyárat - az eredmény magáért beszél.

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

