Újabb fordulat a Trump-merénylet kapcsán

Blanche az NBC News hírtelevízió Meet the Press című műsorában elmondta, hogy a gyanúsított valószínűleg vonattal utazott Los Angelesből Chicagóba, majd onnan tovább Washingtonba, ahol a rendezvénynek helyt adó hotelben szállt meg.

A gyanúsított ellen hétfőn fognak hivatalosan vádat emelni szövetségi bíróságon szövetségi tisztviselő elleni támadás, valamint szövetségi tisztviselő lőfegyverrel történő meggyilkolásának kísérlete miatt - tette hozzá Blanche. A megbízott igazságügyi miniszter szerint a férfi nem működik együtt a hatóságokkal.

A nyomozók ugyan nem nevezték meg a gyanúsítottat, de az ügyet ismerő két rendvédelmi tisztségviselő az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva a 31 éves, kaliforniai illetőségű Cole Tomas Allenként azonosította az elkövetőt.

A bűnüldöző hatóságok a fegyveres támadó elektronikus eszközeinek és írásainak átvizsgálását követően előzetesen azt állapították meg, hogy a támadó célja a vacsorán részt vevő kormánytagok meggyilkolása volt.

A férfi megpróbált berontani a hatalmas bálterembe, de sikerült őt a földre teperni a felfordulásban, amelynek során lövések is eldördültek. Donald Trump elnököt és feleségét, Melaniát sietve elvitték a színpadról, a vendégek pedig az asztalok alatt húzódtak fedezékbe.

A férfi sörétes puskájából lövést adott le az amerikai tisztségviselők védelmét ellátó Titkos Szolgálat szolgálat egyik tagjára. Trump nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy biztonságit, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.