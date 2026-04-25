2026. április 25. szombat
Nem ül be az új parlamentbe Orbán Viktor – a nap hírei

Nem ül be a májusban alakuló új parlamentbe Orbán Viktor, a visszaadja a mandátumát a leköszönő kormányfő. Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök-helyettes is lesz a Tisza-kormányban. Több mint kétszáz embert evakuáltak Romániában orosz dróntörmelékek miatt. Az InfoRádió legfontosabb hírei szombaton.

Nem ül be a májusban alakuló új parlamentbe Orbán Viktor, a mandátumát vissszadta és a pártja újjászervezésére fog koncentrálni – jelentett be a leköszönő miniszterelnök Facebook-videójában. Ismertetése szerint a Fidesz szombati elnökségi ülésén döntöttek arról, hogy a parlamenti frakciót átalakítják, aminek vezetője Gulyás Gergely lesz. Orbán Viktor hozzátette: az elnökség azt javasolta, hogy a Fidesz elnökeként folytassa a munkáját, és ha a kongresszus bizalmat szavaz neki, akkor készen áll a feladatra. Orbán Viktor az 1989-90-es rendszerváltás óta először nem lesz parlamenti képviselő. Magyar Péter leendő kormányfő úgy reagált, hogy a leköszönő kormányfő továbbra sem képes felelősséget vállalni. Szerinte Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference.

Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök-helyettes is lesz a TISZA-kormányban. Magyar Péter közölte: akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Hozzátette: Orbán Anita, Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyalt Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról.

Ismét lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt a leendő miniszterelnök. Magyar Péter közösségi-oldalán azt írta, hogy besült a Fidesz aláírásgyűjtése, amit Sulyok Tamás hivatalban maradásáért indítottak. A CitizenGo online petíciós oldalon szombat estig mindössze 92 ezer támogató aláírás érkezett. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök még a hét elején buzdított a Facebook-oldalán az államfő melletti online kiállásra.

Három KDNP-s képviselő, köztük Semjén Zsolt is lemond az országgyűlési képviselő mandátumáról – értesült a 24.hu. A portál úgy tudja, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – Latorcai János, a párt országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós képviselő sem veszi fel mandátumát. Semjén Zsolt pénteken felajánlotta lemondását a pártelnöki tisztségéről de azt keresztény demokrata párt elnöksége elutasította.

Szakítani kell a felelőtlenül tervezett és átláthatatlan költségvetésekkel a piac bizalma érdekében – írta a leendő gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István úgy fogalmazott: Magyarország költségvetési mozgástere szűk: az államadósság évről-évre növekszik, miközben hazánk a GDP évi 4 százalékát fizeti ki kamatokra, ez az EU-ban az egyik legmagasabb érték. Hangsúlyozta: a felelős gazdálkodás alapfeltétele, hogy az állam átláthatóan működjön, és a közpénzek felhasználása a közérdeket szolgálja.

Véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon - jelentette ki a leendő közlekedési és beruházási miniszter Komlón. Vitézy Dávid civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonal emlékmenetén. A leendő tárcavezető kijelentette: a vasútfejlesztések a Tisza Párt választási programjában szereplő módon meg fognak valósulni.

A Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Pásztor Bálintot fogadta a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta: a vajdasági magyarok továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Közölte: világossá tette ugyanakkor, hogy alapvető változásokat várnak el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén.

Több mint kétszáz embert evakuáltak Romániában Galacon környékén, miután orosz dróntörmelékekre bukkantak. A külvárosi lakóövezetben az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy, feltételezhetően robbanótöltetet szállító orosz drón. A lehulló darabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat. Áldozatok nincsenek. A külügyi tárca határozottan elítélte az orosz légitámadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.

A szlovén államfő nem állít miniszterelnök-jelöltet, mert jelenleg egyik politikai erő sem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel – közölte az államfő Ljubljanában. Tájékoztatása szerint a jelölés lehetőségét a képviselőkre bízza, mert nem kíván kisebbségi kormány vezetésére jelöltet állítani.

Törölték Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak pakisztáni útját – közölte az amerikai elnök a Fox News-al. Donald Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a történtek nem jelentik azt, hogy vége lenne a tűzszünetnek Iránnal. Hozzátette: minden kártya az amerikai fél kezében van. A tervezett újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lettek volna a közvetítők, mert Donald Trump szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre a konfliktusban.

A halálbüntetés eltörlésére szólított fel XIV. Leó pápa videóüzenetében. A bejelentés előzménye, hogy pénteken az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium a halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak bővítéséről szóló intézkedéseket jelentett be. A katolikus egyházfő kijelentette: az emberi méltóság még a nagyon súlyos bűncselekmények elkövetése után sem vész el, minden emberi élet a fogantatástól a természetes halálig szent, és védelemre érdemes.

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát
Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – hangsúlyozta.
 

Szabó Olivér Norton: leghamarabb 2050-ben lehet ember a Marson

Leghamarabb 2050-ben léphet ember a Mars felszínére – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint legalább ennyi idő kell, hogy egy ilyen, várhatóan a Holdról indítandó küldetés minden előfeltétele teljesüljön.
 

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek.

A rendezvény célja, hogy a világban zajló átalakulásokat feltérképezzék és értelmezzék.

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

