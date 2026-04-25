Nem ül be az új parlamentbe Orbán Viktor – a nap hírei

Nem ül be a májusban alakuló új parlamentbe Orbán Viktor, a mandátumát vissszadta és a pártja újjászervezésére fog koncentrálni – jelentett be a leköszönő miniszterelnök Facebook-videójában. Ismertetése szerint a Fidesz szombati elnökségi ülésén döntöttek arról, hogy a parlamenti frakciót átalakítják, aminek vezetője Gulyás Gergely lesz. Orbán Viktor hozzátette: az elnökség azt javasolta, hogy a Fidesz elnökeként folytassa a munkáját, és ha a kongresszus bizalmat szavaz neki, akkor készen áll a feladatra. Orbán Viktor az 1989-90-es rendszerváltás óta először nem lesz parlamenti képviselő. Magyar Péter leendő kormányfő úgy reagált, hogy a leköszönő kormányfő továbbra sem képes felelősséget vállalni. Szerinte Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference.

Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök-helyettes is lesz a TISZA-kormányban. Magyar Péter közölte: akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Hozzátette: Orbán Anita, Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyalt Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról.

Ismét lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt a leendő miniszterelnök. Magyar Péter közösségi-oldalán azt írta, hogy besült a Fidesz aláírásgyűjtése, amit Sulyok Tamás hivatalban maradásáért indítottak. A CitizenGo online petíciós oldalon szombat estig mindössze 92 ezer támogató aláírás érkezett. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök még a hét elején buzdított a Facebook-oldalán az államfő melletti online kiállásra.

Három KDNP-s képviselő, köztük Semjén Zsolt is lemond az országgyűlési képviselő mandátumáról – értesült a 24.hu. A portál úgy tudja, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – Latorcai János, a párt országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós képviselő sem veszi fel mandátumát. Semjén Zsolt pénteken felajánlotta lemondását a pártelnöki tisztségéről de azt keresztény demokrata párt elnöksége elutasította.

Szakítani kell a felelőtlenül tervezett és átláthatatlan költségvetésekkel a piac bizalma érdekében – írta a leendő gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István úgy fogalmazott: Magyarország költségvetési mozgástere szűk: az államadósság évről-évre növekszik, miközben hazánk a GDP évi 4 százalékát fizeti ki kamatokra, ez az EU-ban az egyik legmagasabb érték. Hangsúlyozta: a felelős gazdálkodás alapfeltétele, hogy az állam átláthatóan működjön, és a közpénzek felhasználása a közérdeket szolgálja.

Véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon - jelentette ki a leendő közlekedési és beruházási miniszter Komlón. Vitézy Dávid civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonal emlékmenetén. A leendő tárcavezető kijelentette: a vasútfejlesztések a Tisza Párt választási programjában szereplő módon meg fognak valósulni.

A Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Pásztor Bálintot fogadta a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta: a vajdasági magyarok továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Közölte: világossá tette ugyanakkor, hogy alapvető változásokat várnak el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén.

Több mint kétszáz embert evakuáltak Romániában Galacon környékén, miután orosz dróntörmelékekre bukkantak. A külvárosi lakóövezetben az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy, feltételezhetően robbanótöltetet szállító orosz drón. A lehulló darabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat. Áldozatok nincsenek. A külügyi tárca határozottan elítélte az orosz légitámadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.

A szlovén államfő nem állít miniszterelnök-jelöltet, mert jelenleg egyik politikai erő sem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel – közölte az államfő Ljubljanában. Tájékoztatása szerint a jelölés lehetőségét a képviselőkre bízza, mert nem kíván kisebbségi kormány vezetésére jelöltet állítani.

Törölték Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak pakisztáni útját – közölte az amerikai elnök a Fox News-al. Donald Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a történtek nem jelentik azt, hogy vége lenne a tűzszünetnek Iránnal. Hozzátette: minden kártya az amerikai fél kezében van. A tervezett újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lettek volna a közvetítők, mert Donald Trump szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre a konfliktusban.

A halálbüntetés eltörlésére szólított fel XIV. Leó pápa videóüzenetében. A bejelentés előzménye, hogy pénteken az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium a halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak bővítéséről szóló intézkedéseket jelentett be. A katolikus egyházfő kijelentette: az emberi méltóság még a nagyon súlyos bűncselekmények elkövetése után sem vész el, minden emberi élet a fogantatástól a természetes halálig szent, és védelemre érdemes.