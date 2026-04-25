2026. április 25. szombat Márk
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövõ évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: a közösségünket megvédjük, a nemzeti oldalt megújítjuk! – cikkünk frissül

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is.

„Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése, gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van” – kezdte videós bejelentését a Orbán Viktor.

A leköszönő miniszterelnök jelezte: hoztak néhány fontos döntés is, a parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz.

Hozzátette: a Fidesz–KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, visszaadja. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – fogalmazott.

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hatalmas átalakításokra, megújulásra van szükség, mivel azok, akik bejutottak a parlamentbe, mások, mint akik oda most kellenek, ezért át kell tervezni a frakciót a pártlista alapján. A miniszterelnök rámutatott, hogy azt a frakciót, amit megterveztek, a választási győzelemre tervezték. „Most azonban nem ez a feladat, ezért a frakciót is újra kell alkotni. Ez a munka elkezdődött” – szögezte le a kormányfő, aki arról is beszélt, hogy ez a közösség neki nem egy politikai választás, hanem az élete.

Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Magyar Péter megnevezte miniszterelnök-helyettesét

Az új egészségügyi miniszter szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban"

A VMSZ elnökével tárgyalt Magyar Péter, súlyos kérdések is felmerültek

Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei

Pénteken újabb nevek derültek ki a leendő Tisza-kormány miniszterei közül, Magyar Péter bejelentette a gyermek- és oktatási miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, és az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztérium vezetőjét is, ezzel már 12 miniszter neve ismert a 16 fős leendő kabinetből. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a fennmaradó négy miniszteri hely várományosait jövő héten ismerhetjük meg. Cikkünk folyamatosan frissül a szombati közéleti hírekkel.

Kitüntetést kapott Ágoston Gergely, Horvátország legidősebb aktív idegenvezetője

Turisták ezreinek mutatta be Lovran és a környék történetét, különös figyelmet fordítva a magyar vonatkozású emlékekre.

Explosions and gunfire as armed groups launch co-ordinated attacks across Mali

Witnesses report clashes in the centre and north, in what has been described as the largest jihadist attack in years.

