Orbán Viktor: a közösségünket megvédjük, a nemzeti oldalt megújítjuk! – cikkünk frissül

(Cikkünk frissül.)

„Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése, gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van” – kezdte videós bejelentését a Orbán Viktor.

A leköszönő miniszterelnök jelezte: hoztak néhány fontos döntés is, a parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz.

Hozzátette: a Fidesz–KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, visszaadja. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – fogalmazott.

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hatalmas átalakításokra, megújulásra van szükség, mivel azok, akik bejutottak a parlamentbe, mások, mint akik oda most kellenek, ezért át kell tervezni a frakciót a pártlista alapján. A miniszterelnök rámutatott, hogy azt a frakciót, amit megterveztek, a választási győzelemre tervezték. „Most azonban nem ez a feladat, ezért a frakciót is újra kell alkotni. Ez a munka elkezdődött” – szögezte le a kormányfő, aki arról is beszélt, hogy ez a közösség neki nem egy politikai választás, hanem az élete.

