Infostart.hu
2026. április 25. szombat
Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendõ közlekedési és beruházási minisztere (b) nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson, mellette Kovács Áron (Tisza Párt), Baranya 2-es számú országgyûlési választókerületének megválasztott képviselõje 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés idõszaka következik Magyarországon. A leendõ miniszter civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Vasútfejlesztési korszakot hirdetett Vitézy Dávid

Véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon - jelentette ki a leendő közlekedési és beruházási miniszter Komlón szombaton.

Vitézy Dávid délután civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.

A leendő tárcavezető a szerelvény komlói megérkezése után újságírók előtt kijelentette: az emlékmenet és személyes látogatása is szimbolikus ez alkalommal, ugyanis azt üzeni, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, és a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon.

Kifejtette: a vasútfejlesztések pontosan úgy zajlanak majd, ahogy az ezekkel kapcsolatos elképzelések a Tisza Párt választási programjában szerepelnek, s amely programpontok végrehajtására őt kérte meg Magyar Péter leendő miniszterelnök.

Megkezdődik a magyar vidék közlekedésének és a magyar vasúti közlekedésnek a fejlesztése, miután átveszik „Lázár Jánostól azt a romhalmazt, amit maga után hagy” – fogalmazott.

Közölte: ugyan rengeteg feladatuk lesz, de az elsők között fognak nekiállni a Komló és Dombóvár közötti vasútvonal „újraalapozásának”, egyben reményét fejezte ki, hogy a jövőben nemcsak különmenetekkel, de menetrendszerinti járatokkal közlekedőkkel is találkozhatnak majd Komlón.

Kitért arra, hogy 2023-ban és idén is azért vettek részt vasútbarátok, vasutasok, utasok, komlóiak, dombóváriak Dombóvár és Komló között egy emlékmeneten, mert ezek az emberek szívükön viselik a vasút sorsát és rossz szemmel nézték „azt a vasútrombolást, amit Lázár János leköszönő közlekedési miniszter végrehajtott az elmúlt években”.

Közölte: személy szerint 2023-ban úgy élte meg tíz vidéki vasútvonal bezárását, hogy ez volt a tényleges – nem csak elvi, elméleti, kormánydöntésekben megjelenő – vasútrombolás kezdete Magyarországon.

Abban, ami a Komló és Dombóvár közötti vonalon történt, „minden benne van”. Amikor ugyanis a leköszönő kormány elkezdte leállítani a budapesti vasúti fejlesztéseket, Lázár János azt mondta, most a vidék jön. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy a vidéket fogják fejleszteni, de a vidéki vasútvonalak bezárása történt meg – emlékeztetett.

Vitézy Dávid kitért rá: bár van, aki attól fél, hogy a vasúti közlekedés újraindítása dugókat okoz, ezzel szemben „azon kell dolgozni, hogy a közúti közlekedés ne szenvedjen hátrányt a vasúti közlekedés miatt”. Rengeteg olyan technikai lehetőség és megoldás van ugyanis, amivel el lehet érni, hogy ne kelljen hosszan zárva tartani a sorompókat. Nyilvánvalóan ezeknek a szempontoknak a figyelembe vételével kell átgondolni és felülvizsgálni azt a döntést, ami a Komló-Dombóvár vonal bezárásáról szól – fejtette ki.

Kovács Áron (Tisza Párt), Baranya 2-es számú országgyűlési választókerületének megválasztott képviselője arról beszélt, hogy – miként már választási programjában is egyértelművé tette – a térség gazdasági, közlekedési megerősítéséért fog dolgozni.

Szükség van arra, hogy Baranya és benne Komló elfoglalhassa méltó helyét Magyarország gazdasági és közlekedési térképén, bekapcsolódhasson az ország gazdasági, közlekedési vérkeringésébe – rögzítette.

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Atomenergia: az ellenségből megmentő lehet Európában

Az Európai Unió atomenergia-ellenes politikája hibás volt, és lassan a közösség vezetői is beismerik, hogy fordulatra van szükség – mondta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Kemény üzenetet küldött a pápa, miután az Egyesült Államok kíméletlen döntést hozott a halálbüntetésekről

XIV. Leó pápa azzal a felhívással fordult az emberiséghez egy szombaton nyilvánosságra hozott videóüzenetében, hogy a világon mindenütt töröljék el a halálbüntetést.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 17. játékhéten 2026-ban

Mutatjuk, elvitte-e valaki a 200 millió forintos főnyereményt a 17. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.

Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

