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The northeast hollow of Lake Balaton.
Nyitókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Balatoni abszurd: pár napja még ott volt, most nyoma sincs

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Lába kelt a strandon frissen felszerelt napvitorlának.

Alig néhány napig adott hűsítő árnyékot az a frissen kihelyezett napvitorla, amelyet a balatonszemesi Vasvári utcai szabadstrandon feszítettek ki a nyári főszezonra készülve. A közösség kényelmét szolgáló fejlesztés azonban gyors és váratlan véget ért: az árnyékolónak rövid időn belül nyomtalanul eltűnt, ismeretlenek egyszerűen elvitték. A történtek nemcsak a strandolók komfortját érintik hátrányosan, hanem ráirányítják a figyelmet arra is, hogy a közvagyon tisztelete még egy összetartó tóparti településen is komoly kihívásokat jelenthet – írja a Sonline.hu.

A balatonszemesi önkormányzat a közösségi médiában fejezte ki megdöbbenését az eset miatt, ugyanakkor hangsúlyozta: az ilyen kellemetlen incidensek sem veszik el a kedvüket a település további szépítésétől és a strand fejlesztésétől. A polgármesteri hivatal most a lakosság és a nyaralók együttműködésében bízik, és arra kér mindenkit, hogy aki a partszakaszon gyanús mozgást látott, vagy érdemi információval rendelkezik a napvitorla eltűnéséről, haladéktalanul jelezze azt az illetékes hatóságok felé.

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