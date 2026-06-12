Rendőr volt a belfasti lefejezési kísérlettel vádolt szudáni férfi

A rasszista színezetű rendbontáshoz és emellett békés tüntetéskhez vezető belfasti késelés vádlottja, a 30 éves Hadi Alodid hazájában rendőrként szolgált – ezt derítette ki a brit Daily Telegraph.

A lap a szudáni férfi barátaival beszélt, akik azt mondták, hogy

Alodid Kartúmban dolgozott korábban rendőrként. A férfi egy prominens észak-szudáni, politikailag befolyásos családból származik és két testvére is letelepedett Nagy-Britanniában.

A férfi a 2023-ban fellángolt polgárháború nyomán indult el Európába és embercsempészeknek fizetve jutott el Párizsba, majd Nagy-Britanniába, ahol menedékjogot kapott.

A neki tulajdonított és videóra vett utcai késelés nyomán kirobbant zavargások és pogromok, kiégett házakat, járműveket hagytak maguk után, miközben emberek tucatjait üldözték el otthonaikból a külföldieket megcélzó maszkos rendbontók.

A késelés olyan brutális volt, hogy egyes híradások szerint a támadó áldozata lefejezésével próbálkozott – amíg néhány helyi lakos neki nem támadt és visszatartotta a rendőrök kiérkezésééig. Alodid a vádak szerint ugyanazon a napon azzal fenyegetett meg egy röntgenasszistenst, hogy megöli.

Az áldozat, a 44 éves Stephen Ogilvie súlyos állapotban került kórházba, egyik szemére megvakult és egy ideig kómában volt. A családja nyilatkozatban határolódott el a támadást követő erőszaktól és azt is közölte, hogy sok álhír kering a hozzátartozójukról.

Az északír média tudósításaiból az derült ki, hogy Ogilvie sérülékeny, tanulási nehézségekkel és skizofréniával küzdő ember.

A 2000-es évek elején Skóciában élt, ahol a hatóságok szerint brutálisan megkínozta egy drogdíler.

Az illető a lakótársa volt, először egy úgynevezett randidroggal kábította el, majd arcszesszel öntötte le a férfit és meggyújtotta és videóra vette a támadást. Ogilvie ezek után menekült vissza Észak-Írországba, miközben támadóját és három segítőjét drogokkal összefüggő cselekmények és erőszakos támadások miatt börtönre ítélték.

Felmerült az is, hogy a bandának kapcsolata volt egy északír protestáns félkatonai szerveztettel, amit azonban nem erősítettek meg. Jogvédők szerint épp ezek a szervezetek szervezték a közösségi médiában azokat a maszkos támadókat, akik migránsokra és külföldiekre vadásztak a mostani késes támadás után Belfastban és másutt.

A rendbontások során rendőrök sebesültek meg, a rasszizmust elítélő belfasti polgármester halálos fenyegetéseket kapott és a hatóságok három embert őrizetbe vettek.

A Telegraph megjegyezte, hogy a szudáni polgárháború nyomán 14 millió ember menekült el otthonából és ezekből közel 4 millió külföldre ment. A mostani ügy Szudánban is hullámokat vetett: „láttuk a brit nép reakcióját, senki sem akarja, hogy ehhez társítsák” – mondta egy szudáni ex-politikus a Telegraphnak.