Fontos felhívás a dohányosoknak

Közleményükben felhívták a figyelmet: a tüdőrák nemcsak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet – hangsúlyozták.

Az intézmény közlése szerint a jelentkezők korszerű, alacsony dózisú CT (LDCT) vizsgálaton, légzésfunkciós vizsgálaton, dohányzási kockázatfelmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. Az LDCT egy gyors, fájdalommentes, kontrasztanyag beadása nélkül végzett képalkotó vizsgálat, amely segíthet a korai stádiumú tüdőelváltozások felismerésében – ismertették.

Az ingyenes szűrésre azokat az 50 és 74 közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak.

Hangsúlyozták: a program egyik különlegessége, hogy a résztvevők egy innovatív, digitális támogató applikációhoz is hozzáférhetnek. A mobilalkalmazás – a népszerű egészség- és életmódkövető alkalmazásokhoz hasonlóan – naplózási lehetőségekkel, emlékeztetőkkel és motivációs üzenetekkel segítheti a dohányzás csökkentését vagy a leszokást – részletezték.

A tüdőrák korai felismerésének támogatásán túl a program célja az is, hogy a résztvevők segítséget kapjanak a dohányzással összefüggő egészségügyi kockázatok mérsékléséhez.

A szűrésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az érdeklődők a tudorakszures@koranyi.hu címen jelentkezhetnek - közölte az intézet.