Hivatalos – történelmi megállapodásról számolt be a kormányfő

A kormányfő azt írta, hogy az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi akciótervébe is.

„Pár hét alatt sikerült megoldanunk azt az ügyet, amit az Orbán-kormány tíz év alatt nem tudott kezelni” – írta Magyar Péter.

A miniszterelnök a bejegyzéshez feltöltött videóban hangsúlyozta, hogy újabb nagy lépést tettek a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáért. A korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóváhagyták.

„Sőt, elértük a kárpátaljai magyarok jogait rendező kétoldalú megállapodás végrehajtásának európai uniós garanciáját is.

A magyar–ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe.

Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító, magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált” – mondta Magyar Péter. Hozzátette: az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is.

Magyar Péter kijelentette:

amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni továbblépni a csatlakozási folyamatban.

Hozzátette: mivel az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a történelmi megállapodás végrehajtását, és a hivatalos uniós dokumentumba is bekerültek ezek, Magyarország hozzá tudott járulni ahhoz, hogy hétfőn, június 15-én megnyissák az Európai Unió és Ukrajna között az első csatlakozási klasztert, amely csak „az első lépés egy hosszú és bonyolult folyamatban”.

Arra, hogy milyen hosszú ideig tarthat, amíg egy tagjelöltből valódi uniós taggá válhat egy ország, példaként említette, hogy Montenegróval 2012-ben indult meg a csatlakozási folyamat, és bár nagy előrehaladásokat értek el, de még mindig nem tagjai az uniónak.

Magyar Péter köszönetet mondott a tárgyalásokban résztvevő feleknek a megállapodáshoz nyújtott nyitottságukért és segítségükért.

„Biztos vagyok benne, hogy ez a pár hét alatt elért eredmény jelentősen hozzá fog járulni a kölcsönös tiszteleten és megértésen alapuló kétoldalú kapcsolatokhoz. A mostani történelmi magyar-ukrán megegyezésnek köszönhetően a Kárpátalján élő magyarok visszakapják a korábban elvett jogaikat, illetve bővülnek is a lehetőségeik az oktatás, a közigazgatás és a kultúra területén” – zárta videóját a miniszterelnök.