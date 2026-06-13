Karácsony Gergely: nemzeti egység esetén nagy esély lesz egy budapesti olimpiára

A minap még BL-döntőnek adott otthon Budapest, most az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlését tartják itt. Ennek egyik szünetében adott interjút Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádiónak. Szerinte Budapest globális sportváros, történelmi múltja és a jelene is arra predesztinálja, hogy kiemelt sportesemények helyszíne legyen, ezek rendezésének feladatait eddig is professzionálisan látta el.

A Budapest szó azonban ebben a kontextusban nem csupán a városvezetést vagy a várost jelenti, hanem sok szereplőt, és bár ezeket az eseményeket nem igazán lehet felhasználni egy olimpiai kandidáláshoz szükséges kampányra, de Karácsony Gergely értékelése szerint így is minden kampány, amit az érintettek a sport területén tesznek.

Márpedig, mint a városatya kijelentette, megfelelő körülmények között lehet szó budapesti olimpiai pályázatról.

„Itt az egyik felszólaló Pósfai Gábor belügyminiszter, aki a parlamentben nagyon helyesen azt a választ adta arra a kérdésre, hogy lehet-e Budapesten olimpia, hogy ha van mögötte nemzeti egység, a budapestiek által támogatható koncepció, akkor egy igazi nemzeti, közös üggyé válhat. Ez esetben Budapestnek nagyon komoly esélye van, hogy elhozza a következő európai olimpiát” – szögezte le.

Kijelentette, ő 2015 óta politikai határokon átívelő módon elkötelezett támogatója annak, hogy Budapest egyszer majd olimpiát rendezzen, erre márpedig történelmi lehetőség van: a sportinfrastruktúra kész, a történelmi adottságok adottak, a város gyönyörű, mindent, amit még az olimpia miatt meg kell csinálni, egyébként is meg kell.

Az egyéb infrastruktúra viszont más asztal: a főpolgármester szerint „az elmúlt hét szűk esztendőben” felhalmozódott egy olyan adósság, amit a városnak le kell dolgoznia.

„Budapest sokat fejlődött, de az alapinfrastruktúra – jellemzően egyébként azok a területek, amelyeket nem lehet európai uniós forrásból fejleszteni, hiszen az Európai Unió a pluszt adja és nem az alapot – a főváros pénzügyi helyzete miatt nagyon hiányzik, a komoly fejlesztésekhez új pénzügyi helyzetet kell kialakítani az új kormánnyal” – ecsetelte. Hozzátette: a központi költségvetés sem áll jól, mégis azt gondolja, hogy az ország motorját leállítani az egész országnak rossz lenne.

Ha Budapest elnyerne egy olimpiát, az legkorábban 2036-ban kerülhetne sorra, addig lennie kell Karácsony Gergely szerint

gyorsvasútnak,

gyorsforgalmi utaknak,

fejlett alapinfrastruktúrának,

nagyobb turisztikai kapacitásnak,

sokkal több szállodai férőhelynek,

az infrastruktúra fejlődésének Budapesten kívül is, ugyanis a vidéki nagyvárosok is részesei lennének egy rendezésnek.

Ezzel kapcsolatban felvetődött korábban Szeged a kajak-kenu sport számára, Győr és Veszprém a kézilabdának, de a Balatonban is volt már nyílt vízi úszóvilágverseny; az ezek közötti távolság olimpiarendezés szempontjából nem számít nagynak. Helyszíneket pedig még a Kárpát-medence más pontjairól is be lehet vonni a városvezető szerint.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.