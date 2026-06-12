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Keszthelyi Rita (b) és Beatriz Ortiz Munoz, a Ferencváros játékosai a nõi vízilabda Bajnokok Ligája döntõjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - Olimpiakosz mérkõzésen a máltai Gzirában 2026. június 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szívszorító döntő: ötméteresekkel maradt le a BL-aranyról az FTC

Infostart / MTI

Az FTC-Telekom Waterpolo női vízilabdacsapata ezüstérmesként zárta a Bajnokok Ligája 2025/26-os szezonját, miután a máltai négyes döntő pénteki fináléjában drámai csatában, ötméteres párbajt követően 17-14-es vereséget szenvedett a görög Olimpiakosztól.

A Ferencváros a harmadik negyedben még háromgólos hátrányban volt, de a hétszer eredményes Gurisatti Gréta vezetésével fordított, és két perccel a vége előtt kettővel vezetett, a görögök viszont innen tudtak egyenlíteni. Az FTC az ötméteres párbajban nem talált a kapuba.

A hetedik BL-döntőjében szereplő görög együttes 2015, 2021 és 2022 után negyedszer hódította el a legrangosabb európai trófeát.

A zöld-fehérek 2017-ben alapított női csapatának ez volt a második európai kupadöntős szereplése, 2023-ban az UVSE-val szemben maradt alul az Eurokupában.

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Kezdőlap    Sport    Szívszorító döntő: ötméteresekkel maradt le a BL-aranyról az FTC

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