Szívszorító döntő: ötméteresekkel maradt le a BL-aranyról az FTC

A Ferencváros a harmadik negyedben még háromgólos hátrányban volt, de a hétszer eredményes Gurisatti Gréta vezetésével fordított, és két perccel a vége előtt kettővel vezetett, a görögök viszont innen tudtak egyenlíteni. Az FTC az ötméteres párbajban nem talált a kapuba.

A hetedik BL-döntőjében szereplő görög együttes 2015, 2021 és 2022 után negyedszer hódította el a legrangosabb európai trófeát.

A zöld-fehérek 2017-ben alapított női csapatának ez volt a második európai kupadöntős szereplése, 2023-ban az UVSE-val szemben maradt alul az Eurokupában.