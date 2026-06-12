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Holland szurkoló a németországi labdarúgó Európa-bajnokság D csoportjában játszott Hollandia-Franciaország mérkőzés előtt a lipcsei RB Arénában 2024. június 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Szakértők az Arénában a foci-vb-ről: híg ez a mezőny, a nyolcaddöntőkre kiderül, mennyire

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az amerikaiakat kevésbé érdekli a labdarúgó-világbajnokság, de ha a csapatuk jól szerepel, az ráirányíthatja a figyelmet a sportágra. Az InfoRádió Aréna című műsorában Dénes Ferenc sportközgazdász és Dénes Tamás futballtörténész, az InfoRádió főmunkatársa járta körül a témát.

48 csapat részvételével csütörtökön megkezdődött a labdarúgú-világbajnokság, 104 mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.

Az InfoRádió Aréna című műsorában megszólaltatott szakértők szerint a mezőny egyértelműen felhígult, Dénes Tamás futballtörténész elmondta:

alig több mint 200 FIFA-tagállam van, ennek majdnem a negyede ott is van a viadalon.

„Szilárd meggyőződésem, hogy a világbajnoki mezőnyben soha nem a világ 24-32 legjobb csapata volt, a kontinensek között is jelentős aránytalanságok vannak. Megértem, hogy a FIFA miért engedett be ennyi afrikai, ázsiai és közép-amerikai csapatot, de a futballtörténelem mégiscsak azt mutatja, hogy Európa és Dél-Amerika szerepe meghatározó. Dél-Amerikából a 10 ország közül 6 ott van, annál több szerintem nem kellene, hogy legyen, de Európa 16 országa szerintem kevés ahhoz képest, hogy több afrikai és ázsiai ország van ott, mint európai. Ezt kizárólag csak a színvonal szempontjából mondom.

Érdekes lesz majd látni, hogy a legjobb 16-ig hány válogatott jut el az európaiakon és a dél-amerikaikon kívül.

Ez lesz majd az igazi érdekesség” – hívta fel a figyelmet.

Fontos, hogyan szerepelnek a hazai csapatok

Szerinte minden világbajnokság hangulata szempontjából alapvető fontosságú az, hogy a rendező válogatott hogyan szerepel; az elmúlt időszakban a FIFA olyan helyekre vitte már el a világbajnokságokat, ahol lehetett előre sejteni, hogy a rendező válogatott nem fogja „ostromolni a csúcsot”, nem jut el az utolsó mérkőzésekig. „Eleinte még igyekezett a FIFA tenni, hogy „segítsen”, ez volt mondjuk Dél-Koreában. Dél-Afrikában és Katarban ezt nem mondhattuk el, és az oroszok se kaptak különösebben nagy segítséget”.

Az Egyesült Államok válogatottja, amikor az országuk vb-t rendezett (1994), akkor túlkerült a csoportszakaszon, majd az amerikai nemzeti ünnepen, július 4-én kikapott a braziloktól 1-0-ra egy olyan mérkőzésen, amiről az amerikaiak később azt gondolták, hogy nyerhettek vagy legalább egy hosszabbítást elérhettek volna.

A mexikóiak 1986-ban a legjobb négy közé jutásért tizenegyesekkel estek ki a németekkel szemben; ha a mexikóiak ki tudják használni a tengerszint feletti magasság jelentette előnyt, illetőleg azt, hogy ők valóban otthon játszanak, akkor Dénes Tamás szerint

a mexikói csapat talán okozhat némi meglepetést.

A kanadaiak viszont nem.

Az amerikai meneteléssel összefüggésben Dénes Ferenc sportgözgazdász ehhez hozzátette, az amerikaiakat most az NBA-döntő tartja lázban, az arra szóló jegyek egyébként is 3-4-szer drágábbak.

„New York döntőzik és vezet is, úgyhogy itt mindenki bolond Amerikában, másrészt

6,5 millió beutazóra számítanak, így ők a pénzüknél vannak.

Nem a labdarúgás az első számú sportáguk, de egy idő után persze őket is elkaphatja a láz, meg azért egyre több híve van a sportágnak, de náluk mást jelent a szórakozás. Az amerikaiak mondják, hogy másfajta szurkolói kultúra van. Sokkal inkább a színházhoz, egy előadáshoz, a szórakoztatóiparhoz vannak szokva, de most, hogy megjelentek a hollandok, akik menetelnek: az amerikaiak először látnak menetelést. Hozták ugye az emeletes buszukat a hollandok, ami nekik már szimbólum, meg vannak bolondságok, jobbra-balra táncolás, ezt elkezdte élvezni Amerika, tehát a kultúrák azért hatnak egymásra. Mi sokat tanulhatunk az amerikaiaktól szórakozásban, ők sokat tanulhatnak az európaiaktól meg a világtól szurkolásban, mondják is, hogy milyen jópofa.

De igazából mindenki a pénzénél van, csak még drágábbak lesznek a jegyek,

olcsóbbak már nem nagyon” – fejtegette a sportközgazdász.

Szerinte ha a négy között lesznek az amerikaiak, akkor „Amerika fel fog robbanni”.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült, nézze, hallgassa meg a teljes beszélgetést!

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Szakértők az Arénában a foci-vb-ről: híg ez a mezőny, a nyolcaddöntőkre kiderül, mennyire

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