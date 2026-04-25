2026. április 25. szombat Márk
Natasa Pirc Musar szlovén államfõ beszédet mond a 9. alkalommal rendezett Delfoi Gazdasági Fórumon a Delfiként is ismert görögországi Delfoiban 2024. április 10-én, a négynapos rendezvény kezdõnapján.
Nyitókép: MTI/EPA/Csaszialisz Vaiosz

Faramuci helyzet a választások után Szlovéniban

Natasa Pirc Musar szlovén államfő nem állít miniszterelnök-jelöltet, mert jelenleg egyik politikai erő sem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel, ezért a jelölés lehetőségét a képviselőkre bízza – közölte maga az államfő szombaton Ljubljanában.

Az elnök tájékoztatása szerint a héten folytatott konzultációk során egyetlen párt sem tudott felmutatni biztos parlamenti támogatást a kormányalakításhoz, ezért nem kívánt kisebbségi kormány vezetésére jelöltet állítani.

Pirc Musar közölte azt is, hogy Robert Golob leköszönő miniszterelnök, a Szabadság Mozgalom vezetője jelezte: a jelenlegi politikai helyzetben nem vállalja a kormányalakítás feladatát.

A miniszterelnök-jelöltet a képviselőcsoportok vagy legalább tíz képviselő terjesztheti elő.

Az alkotmány értelmében a parlamentben több fordulóban választhatnak miniszterelnököt. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a szükséges támogatást, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választást írhat ki.

A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28 képviselői helyhez jutott. Az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták és az Anze Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot kapott. A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik a 90 fős parlamentben.

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Pénteken újabb nevek derültek ki a leendő Tisza-kormány miniszterei közül, Magyar Péter bejelentette a gyermek- és oktatási miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, és az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztérium vezetőjét is, ezzel már 12 miniszter neve ismert a 16 fős leendő kabinetből. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a fennmaradó négy miniszteri hely várományosait jövő héten ismerhetjük meg. Cikkünk folyamatosan frissül a szombati közéleti hírekkel.

Turisták ezreinek mutatta be Lovran és a környék történetét, különös figyelmet fordítva a magyar vonatkozású emlékekre.

Witnesses report clashes in the centre and north, in what has been described as the largest jihadist attack in years.

2026. április 25. 16:19
Irán szerint Amerika már kifelé menekül a háborúból
2026. április 25. 15:49
Halálos csapás a Csendes-óceánon – videó
