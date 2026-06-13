Ferihegyen bővülő parkolási és közlekedési lehetőségekkel készülnek a főszezonra

Bővülő közlekedési és parkolási lehetőségekkel készül a nyári szezonra a Budapest Airport. Idén már több mint 7000 parkolóhellyel és csaknem 90 elektromos töltőponttal várja az utasokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

A repülőtér-üzemeltető cég kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban úgy fogalmazott, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felkészült a nyári szezon megnövekedett forgalmi igényeinek kiszolgálására. Valentínyi Katalin tájékoztatása szerint egy új, hosszú távú parkoló nyílt a repülőtéren, ami több mint 2000 új férőhelyet biztosít az autóval érkezők számára. A június 1-jén megnyílt relax parkoló jelentősen bővíti a hosszabb távú parkolókapacitást.

Ez az új parkoló egy kicsit távolabb van a terminálépülettől, mint az eddigi parkolók, de buszszolgáltatás működik a parkoló és a terminálépület között.

Negyedóránként közlekednek ezek a járatok, és körülbelül 8 perces menetidővel kell számolniuk az utasoknak.

Valentínyi Katalin hozzátette: természetesen gyalogosan is megközelíthető a relax parkolóból a terminál, ami körülbelül negyedórás sétát jelent. Ezt az új lehetőséget elsősorban a hosszú távú parkolást preferálóknak ajánlják, de igazából bárki igénybe veheti.

A vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy az elektromos töltőhálózat bővítésével újabb igényeket tudnak kiszolgálni és ennek köszönhetően még gördülékenyebbé és gyorsabbá vált az utasforgalom kezelése. Az elektromos autóval érkezők, illetve a várakozók mintegy 90 ponton tudják tölteni járműveiket a repülőtér területén.

A Budapest Airport biztosítja a személyautóval érkező utasok gyors, kényelmes ki- és beszállítását is. A termináltól fedett járdán mindössze néhány percnyi sétára egy olyan dedikált zónát alakítottak ki, ahol

biztonságosan meg lehet állni, kényelmesen ki tudnak pakolni az utasok, akik aztán kevesebb mint egy perc alatt felsétálhatnak a lépcsőn vagy a rámpán a terminálba.

Valentínyi Katalin szerint az utasok alapvetően szívesen használják az új zónát, mert sokan megtapasztalták, hogy valóban biztonságosabb, és örülnek annak, hogy nem az autók között kell ki- és bepakolni, hanem a zónát használva gyorsabban és nyugodt körülmények között tudják intézni a dolgaikat.

A közösségi közlekedést választó utasok számára is további fejlesztések várhatók, a Budapest Airport például támogatja a 100E Airport Expressz buszjárat sűrítését is.

Az üzemeltető azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a Budapest Airport weboldalán a közlekedési és parkolási lehetőségekről.

A cikk Várkonyi Gyula összefoglalója alapján készült.