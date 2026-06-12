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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bizalomvesztés miatt fontos vezetőt váltott le Tarr Zoltán miniszter

Infostart / MTI

Tarr Zoltán visszavonta Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbizatását

Tarr Zoltán a fenntartó képviselőjeként visszavonta Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán számolt be pénteken.

Azt írta: a minisztérium részéről

bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását.

„A széles spektrumú közgyűjteményi intézményrendszer tagjaként a Magyar Nemzeti Levéltárat nemcsak meghatározó magyar kulturális kincsnek tekintjük, hanem a kultúra egyik alappillérének is. Feladatunk ennek védelme, hogy a magyar kultúra újra szabad, szakmaiságra épülő terület lehessen” – fogalmazott a miniszter.

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