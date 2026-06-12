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Nyitókép: yacobchuk/Getty Images

Vérengzés Texasban: két halott, kilenc súlyos sérült

Infostart / MTI

A texasi Midlandben egy embert megölt és többeket súlyosan megsebesített egy fegyveres, aki később szintén meghalt – közölték a szövetségi állam nyugati részén fekvő város hatóságai pénteken.

Lori Blong polgármester a helyi idő szerint pénteken délelőtt lezajlott súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban arról számolt be, hogy a halálos áldozat mellett tízen sebesültek meg.

A helyi kórház közleménye szerint 9 embert ápolnak az intézményben, közülük négyen szorultak műtétre.

A rendőrség azt közölte, hogy helyi idő szerint reggel 8 órakor érkezett bejelentés a lövöldözésről, ezt követően a tettes egy épületben barikádozta el magát, amelyet a rendőri egységek körbevettek. A patthelyzet mintegy két órát követően ért véget, a hatóságok pedig közölték, hogy az elkövető meghalt.

További részletek és körülmények, valamint az indíték egyelőre nem derült ki, ahogy az áldozatok és a támadó személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra.

Szemtanúk beszámolója szerint több tucat lövés dördült el az incidens során.

Midland város Texas nyugati részén fekszik, 140 ezer lakosú megyeközpont. A város 2019-ben súlyos halálos lövöldözés helyszíne volt, amikor egy elbocsátott olajipari dolgozó autójából véletlenszerűen nyitott tüzet az utcán tartózkodókra és hét ember megölt, több mint húszat pedig megsebesített.

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