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Az Alkotmányvédelmi Hivatal címere a szervezet újonnan átadott székházában Budapesten 2019. szeptember 19-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Két új vezető a szakszolgálatoknál

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ELŐZMÉNYEK

Az Alkotmányvédelmi Hivatalnak és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak új vezetője van, az Információs Hivatalról és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatról még nem döntöttek.

A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) új vezetőit - közölte a Belügyminisztérium.

Azt írták, a tárcavezető döntése értelmében Tóth Szabolcs dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal állományából a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állományába helyezik és megbízzák az NBSZ főigazgatói feladatainak ellátásával.

Annus Zsolt Antal alezredest a Nemzeti Információs Központ (NIK) állományából az AH állományába helyezik át és megbízzák annak főigazgatói feladatainak ellátásával. Annus Zsolt Antalt a Belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő.

A kinevezések június 14-től hatályosak.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken - június 13-ai hatállyal - mentette fel tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.

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